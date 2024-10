Nocera Inferiore, rissa sfiorata tra mamme davanti a scuola. Una di loro si abbassa i pantaloni: «Il mio cu** è più bello del tuo»

L'episodio è riportato da Il Mattino. Solo l'intervento di altri genitori ha riportato la situazione alla calma

Secondo quanto riportato da Nello Ferrigno su Il Mattino stamattina i genitori dei ragazzi della primaria De Lorenzo (elementari e medie) e quelli del liceo classico Vico di Nocera Inferiore (Salerno), nonché gli studenti stessi, hanno assistito a una singolare lite. Protagoniste due mamme che se le sono dette di tutti i colori in piazza Cianciulli, a due passi dagli istituti. Hanno iniziato a litigare per poi sostenere (ognuna a modo suo) di avere un corpo migliore. Una delle due, forse per dimostrarlo, ha provocatoriamente abbassato i pantaloni mostrando il suo lato B. Un’azione che ha scatenato l’ira della rivale, sedata solo con l’intervento di altri genitori intervenuti per evitare il peggio.