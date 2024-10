Torna la salsiccia vegetale: la Corte di giustizia Ue boccia i decreti francesi contro il “meat sounding”

La sentenza potrebbe avere conseguenze anche in Italia, dove il governo aspettava il parere dei giudici europei prima di andare avanti con un decreto ad hoc

«Qualora non sia stata adottata una denominazione legale, uno Stato membro non può vietare l’uso di termini tradizionalmente associati a prodotti di origine animale per designare un prodotto contenente proteine vegetali». Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea in una sentenza emessa oggi, venerdì 4 ottobre. I giudici del tribunale lussemburghese hanno accolto il ricorso di quattro associazioni francesi contro un decreto del governo che vieta l’uso di denominazioni come «bistecca» o «salsiccia» per prodotti che contengono proteine vegetali, con o senza l’inserimento di indicazioni aggiuntive come come «vegetale» o «soia».

Le conseguenze della sentenza in Italia e in Francia

Il decreto francese che vieta il meat sounding, ossia la possibilità di usare denominazioni tipiche di prodotti di origine animali anche per prodotti con proteine vegetali, sarebbe dovuto entrare in vigore lo scorso febbraio. A rovinare i piani del governo ci ha pensato il Consiglio di Stato, che per due volte ha bloccato il provvedimento sostenendo che fosse in violazione delle norme europee. Il caso è finito alla Corte di giustizia Ue, che ha dato ragione alle associazioni che hanno presentato ricorso. La sentenza del tribunale europeo potrebbe avere conseguenze anche in Italia. Di recente, il ministro Francesco Lollobrigida aveva dichiarato che l’iter legislativo del divieto italiano di meat sounding avrebbe risentito anche degli sviluppi francesi. Il verdetto della Corte di giustizia europea potrebbe quindi costringere anche il governo italiano a rivedere i propri piani.

Foto di copertina: Dreamstime/Annilein