Come si chiama la tua compagna? Ma fa il nome della ex. Gaffe del concorrente durante il quiz di Amadeus – Il video

L'errore scatena il pubblico in studio (e a casa)

Durante la puntata di Chissà chi è, nuovo programma di Amadeus sul Nove Marco, proprietario di un pasta-bar a Milano, racconta al conduttore: «Sono fidanzato da 9 anni». Ma quando Amadeus gli chiede il nome della compagna, lui sbaglia. «Si chiama Valentina!», spiega. Un secondo dopo capisce l’errore, sgrana gli occhi e si corregge: «No, scusa… Arianna!». Il conduttore rimane stupito: «Come??? Hai fatto il nome di un’altra?». Il concorrente ammette, prova a rimediare. «Non si può cancellare?». Incalzato in studio ammette che ha nominato la ex. Eh no, non si può tagliare la risposta. La gaffe di Marco sta diventando virale sui social. Rilanciata anche dall’account Instagram del programma, che scrive: «Identità numero 8 dacci un segnale se sei ancora vivo».