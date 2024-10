Femminicidio nel Casertano, strangola la moglie davanti ai figli. La videochiamata alla zia: «È stato papà»

L'uomo si sarebbe recato dalla cognata per chiedere di essere accompagnato in ospedale. Lei si è insospettita e ha chiamato i nipotini

Un uomo di 30 anni è stato fermato a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, accusato di femminicidio. Il 30enne, di origine albanese, è sospettato di aver ucciso la moglie Elenor Toci, 24 anni e anche lei albanese, strangolandola nel letto matrimoniale davanti ai due figli di 4 e 6 anni. Il fatto è accaduto intorno alle 5 di mattina di oggi, mercoledì 9 ottobre. Lulzim Toci, questo il nome del 30enne, è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma in attesa dell’arrivo del magistrato della procura di Santa Maria Capua Vetere. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo lavora saltuariamente come bracciante agricolo, mentre la moglie era disoccupata.

L’intervento della cognata

A chiamare i carabinieri e riferire l’omicidio è stata la sorella della vittima. È da lei che il 30enne si è recato questa mattina, chiedendole se poteva accompagnarlo in ospedale. La donna non gli ha creduto e ha chiamato i nipotini. «Papà ha ucciso la mamma», hanno detto i due bambini alla zia, che ha subito contattato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, l’uomo vagava nei pressi dell’abitazione, è stato fermato e portato in caserma. Secondo quanto ha raccontato la sorella della vittima ai carabinieri, i nipotini hanno mostrato il cadavere della loro madre stesa sul letto in videochiamata. A quel punto, la donna ha avvisato le forze dell’ordine e denunciato il femminicidio.

In copertina: Carabinieri sul luogo del delitto a San Felice a Cancello, nel Casertano, 9 ottobre 2024 (ANSA)