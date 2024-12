Yulia Bruschi e la denuncia dell’ex ragazzo ferito allo zigomo: «Ero in una pozza di sangue, potevo rimanere cieco. Lei è schedata, il GF lo sa»

La ragazza è concorrente del Grande Fratello. La denuncia dell'uomo, imprenditore di Lucca a Fanpage.it: «A parti inverse, se a lanciare il bicchiere e provocare lo sfregio fossi stato io che sono un uomo, sarei in carcere»

Yulia Bruschi è una concorrente del Grande Fratello. Ed è accusata di aver lanciato un bicchiere di vetro contro il viso del suo ex ragazzo, Simone Costa, provocandogli una vistosa cicatrice sullo zigomo. Per questo episodio la donna è stata denunciata. E l’uomo, alla luce anche del recente caso di due ex concorrenti Lulù Selassie e dello stalking fatto su Manuel Bortuzzo, avvisa su Fanpage che anche il programma televisivo è informato della querela depositata.

«Ero in una pozza di sangue, potevo rimanere cieco»

L’uomo ha confermato a Fanpage.it: «L’11 settembre era il suo compleanno e lo abbiamo festeggiato nel mio ristorante – ha dichiarato l’imprenditore di Lucca -. Nella notte tra l’11 e il 12, intorno all’1.30, non ho ancora capito bene perché, Yulia si è isolata. Si stava innervosendo perché il giorno dopo sarebbe dovuta partire per il Grande Fratello e voleva raccontare la sua vita in tv procedendo per date ma non se le ricordava». «Le ho consigliato di raccontare la verità così non avrebbe avuto problemi ma lei si è innervosita ed è uscita. Quando l’ho seguita, Yulia ha cominciato a inveire contro la mia famiglia. Le ho tolto la sigaretta di bocca e le ho dato una leggera spinta su una spalla, dicendole di andare per la sua strada. Al che lei fa “Mi hai spinta, adesso chiamo i carabinieri”. Mi metto a ridere e le dico di chiamare chi le pare, dopodiché mi siedo e prendo il cellulare. D’un tratto, da una distanza di tre o quattro metri, mi ha lanciato un bicchiere e me lo ha spaccato in faccia, sullo zigomo. Un centimetro in più e sarei rimasto cieco», racconta. «Ero in una pozza di sangue, ne ho perso un litro e mezzo. Mi aveva aperto la faccia. – si legge su FanPage – È arrivata un’ambulanza e mi ha portato d’urgenza al pronto soccorso. Dovevano portare Yulia in questura per schedarla ma ho chiesto loro di non farlo e l’hanno lasciata andare. Il giorno 12, una volta uscito dal pronto soccorso, ricevo una sua telefonata in cui mi chiede di accompagnarla in questura a seguito di una convocazione. La accompagno e resto fuori ma lei mi chiama di nuovo per dirmi che l’hanno schedata. Quindi torno dentro e comincio a raccontare i fatti». Simone sostiene che l’ex fidanzata è a conoscenza della denuncia, così come la produzione del Grande Fratello. Entrato nella casa una sola volta, per chiudere la storia, non ha menzionato al tempo l’aggressione, resa pubblica solo in queste ore. «A parti inverse, se a lanciare il bicchiere e provocare lo sfregio fossi stato io che sono un uomo, sarei in carcere – ha dichiarato Costa -. Voglio giustizia».