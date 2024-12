Ferrara, crolla il balcone della villa storica durante la gita scolastica: professore e guida turistica precipitano da 5 metri

Ancora incerte le cause del crollo. I bambini erano appena rientrati dal balcone quando questo si è staccato

Paura a Ro Ferrarese, frazione del Comune di Riva del Po, in provincia di Ferrara, dove un balcone della storica Villa Rivani Farolfi è crollato durante una gita scolastica. L’incidente è avvenuto poco dopo che gli studenti di una scuola media vi si erano affacciati per ammirare la vista. Fortunatamente, i ragazzi e le ragazze erano rientrati appena in tempo prima del cedimento strutturale. Sul balcone erano invece ancora presenti l’insegnante e la guida turistica, che sono caduti per cinque metri assieme ai calcinacci. Gli studenti, illesi, sono stati riaccompagnati a scuola, mentre prof e guida sono stati portati d’urgenza all’ospedale di Cona (Ferrara) per ricevere cure mediche. Le cause del cedimento rimangono da accertare. Sul luogo sono accorsi i vigili del fuoco di Rovigo e di Ferrara, oltre al personale medico e i Carabinieri.

Villa Rivani Farolfi

Oggetto del crollo è stata Villa Rivani Farolfi. Gioiello architettonico che racconta oltre due secoli di storia. Costruita nel Settecento da una congregazione religiosa, l’edificio era inizialmente composto da un unico piano con sottotetto e un piccolo oratorio annesso. La trasformazione decisiva avvenne a metà Ottocento, quando Giovanni Manfredini, nuovo proprietario, realizzò una sopraelevazione che conferì alla villa l’aspetto attuale. All’interno si possono ammirare una magnifica scala antica e le decorazioni barocche, caratteristiche che attirano regolarmente scolaresche e visitatori appassionati di arte e storia. Nel corso del tempo, la villa ha visto numerosi cambi di proprietà: nel 1892 passò ai Machiavelli, che la cedettero nel 1919 a Giovanni Della Ca. Dopo ulteriori transizioni, la villa divenne di proprietà dei Turbiani, fino a essere acquisita definitivamente dai Rivani Farolfi, nome per cui oggi è conosciuta.