Golden Globes 2025, «Vermiglio» di Maura Delpero candidato ufficiale per l’Italia

Dopo la nomination agli Oscar e il Leone d'Argento della Giuria, un'altra soddisfazione per la pellicola della regista di Bolzano

Vermiglio di Maura Delpero entra nella cinquina finale alla premiazione dei Golden Globes 2025. È l’ultima soddisfazione della regista di Bolzano, 49 anni, che ha ottenuto grande successo dalla critica e anche dal pubblico, superando 1,3 milioni di euro al botteghino. Alla cerimonia dei Golden Globe Awards del prossimo 5 gennaio 2025, Delpero sfiderà nella categoria Miglior film in lingua non inglese Emilia Perez, All We Imagine as Light, The Girl with the Needle, I’m Still Here e The Seed of the Sacred Fig. Vermiglio, che alla Mostra internazionale del cinema di Venezia ha ottenuto il Leone d’argento – Gran premio della giuria ed è candidato come Miglior film straniero nella pre-selezione degli Oscar 2025, con altri. Il 17 settembre verrà definita la shortlist con le nomination finali e il 12 gennaio 2025 verranno annunciato ufficialmente.

La trama di «Vermiglio»

Il film è ambientato nel 1944 a Vermiglio, piccolo comune nella provincia di Trento, la cui quotidianità viene rotta dall’arrivo di un soldato ferito che instaurerà una relazione con la più grande delle tre figlie di un maestro elementare. Il film è stato girato in un paesino di neanche 2000 anime da cui proviene il padre della regista. Questo è per Maura Delpero, regista classe 1975, il secondo lungometraggio della sua filmografia, l’esordio (dopo la produzione di due mediometraggi e due documentari) è avvenuto con Maternal, per cui è stata candidata come migliore regista esordiente ai Nastri d’argento. Ora la palla passa all’Academy, che annuncerà le shortlist il 17 dicembre 2024 e le nomination il 17 gennaio 2025, per poi andare spedita fino alla cerimonia di consegna delle statuette che avrà luogo il 2 marzo 2025 a Los Angeles.