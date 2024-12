Attacco in Cisgiordania, spari contro un autobus: ferito gravemente un 12enne

Quattro in tutto le persone ferite nella sparatoria a sud di Gerusalemme. L'attentatore è in fuga

Quattro persone sono rimaste ferite, tra le quali il più grave è un bambino di 12 anni, in una sparatoria in Cisgiordania a sud di Gerusalemme. Un uomo avrebbe aperto il fuoco poco prima della mezzanotte contro un autobus su cui viaggiavano diversi passeggeri, sulla Route 60 nei pressi di Beit Jala. Lo riferisce il Magen David Adom, che gestisce il servizio di soccorso d’emergenza in Israele e riconosciuto nel 2006 dalla Croce rossa internazionale. L’attentatore è poi riuscito a fuggire e le forze di sicurezza sono tuttora alla sua ricerca. Nel frattempo è stato chiuso il checkpoint Tunnels, il principale valico tra la regione di Gush Etzion in Cisgiordania e Gerusalemme.