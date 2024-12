Incidente a Milano, l’ultimo gesto della mamma travolta dal camion: ha salvato i suoi gemellini spingendo via il passeggino

La vittima, Rocio Romero Espinoza, ha allontanato da sè i piccoli con un gesto istintivo prima di essere investita dal mezzo. Viveva a 100 metri dal luogo della tragedia, aveva 34 anni

La donna investita e uccisa ieri, 11 dicembre, a Milano ha donato la vita ai suoi bambini per una seconda volta. La vittima 34enne travolta dal camionista, ora agli arresti, in viale Renato Serra (zona Portello) è Rocio Romero Espinoza. La donna stava attraversando la strada sulle strisce con i suoi gemellini di 1 anno quando la motrice del grosso autoarticolato l’ha trascinato sull’asfalto. L’ultimo gesto da viva ha salvato i suoi piccoli: la donna ha infatti allontanato da sé il passeggino. I gemellini sono finiti sull’asfalto e hanno avuto solo qualche piccola escoriazione. Per la donna non c’è stato nulla da fare.

I ricordi dei vicini

Il Corriere riporta i ricordi dei vicini della vittima che viveva insieme al marito – un falegname di 36 anni – solo a 100 metri dal luogo della tragedia. «Ogni mattina il marito le preparava il passeggino. Lei, dolce e sorridente, raccontava le fatiche di avere due gemelli», ricorda una donna. Oggi, 12 dicembre, ci sarà una manifestazione alle 19 e 30 tra viale Serra e Viale Scarampo. Il presidio è organizzato dalla comunità Città delle persone che raccoglie circa 7mila milanesi a favore di una città più sicura e vivibile.

In copertina: ANSA/DAVIDE CANELLA I I rilievi della polizia locale in via Serra dove una donna peruviana di 34 anni che stava attraversando la strada con i suoi gemellini di un anno, è morta travolta da un camion, Milano, 11 dicembre 2024.