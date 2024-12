Schianto in Ferrari, paura per l’attaccante del West Ham Michail Antonio: «Ora è cosciente»

Il club inglese: «Il calciatore è stabile e sotto sorveglianza in un ospedale del centro di Londra»

«È cosciente e collaborativo» l’attaccante giamaicano del West Ham, Michail Antonio, rimasto coinvolto in un grave incidente d’auto con la sua Ferrari – completamente distrutta – nelle campagne dell’Essex, contea dell’Inghilterra orientale. Lo ha confermato lo stesso club inglese con un comunicato ufficiale. «Michail Antonio è in condizioni stabili e attualmente si trova sotto stretta sorveglianza presso un ospedale del centro di Londra. In questo momento difficile, chiediamo gentilmente a tutti di rispettare la privacy di Michail e della sua famiglia. Il Club non rilascerà ulteriori dichiarazioni questa sera, ma pubblicherà un ulteriore aggiornamento a tempo debito», si legge nel post X. Precedentemente, con un’altra nota, il West Ham aveva chiesto ai tifosi e membri del club «pensieri e preghiere» per il calciatore, la sua famiglia e suoi amici. 34 anni, nazionale giamaicano, Antonio è uno dei beniamini dei tifosi degli Hammers, di cui è un titolare fisso. Con il club londinese, dove è arrivato nel 2015, è sceso in campo 323 presenze, segnando 83 reti e servendo 41 assist. Il West Ham tornerà in campo lunedì affrontando il Wolverhampton in un match di campionato.