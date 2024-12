Atreju, Cairo pungola il governo Meloni: «Servono più soldi per il calcio, ingiusto che il settore sia escluso dal decreto Crescita» – Il video

Il presidente del Torino insiste anche per rimuovere il divieto di sponsorizzazione imposto alle società di scommesse

La via italiana per la riforma del calcio è uno dei panel andati in scena oggi, 14 dicembre, ad Atreju. Sul palco, insieme al ministro dello Sport Andrea Abodi, c’è il presidente del Torino Urbano Cairo. L’esponente del governo Meloni promette interventi sul settore calcio per aiutare i club, ad esempio, negli investimenti sugli stadi. C’è anche un’apertura a valutare di rendere lecite sponsorizzazioni delle società di scommesse, per attrarre più risorse. Cairo, tuttavia, pungola l’esecutivo su un provvedimento in particolare: «Perché in Italia non è consentito ai calciatori e agli allenatori che vengono dall’estero di ottenere i vantaggi fiscali, come accade per tutti gli altri lavoratori in virtù del decreto Crescita? Mi sembra che ci sia un problema costituzionale». Il presidente del Torino, poi, ricorda che «il mondo del calcio presenta uno sbilancio tra costi e ricavi molto importante e non solo nel nostro Paese. Basti guardare alla Gran Bretagna. Il Covid ha assestato un colpo importante al settore. Servono risorse». Ed è sempre Cairo a insistere affinché, in Italia, si rimuova il divieto di sponsorizzazione imposto alle società di scommesse, «che nel resto dell’Europa non esiste».