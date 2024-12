Lo stadio del Como sembra Hollywood: in tribuna Adrien Brody, Michael Fassbender e Keira Knightley – Le foto

Gli attori hanno assistito al match contro la Roma, terminato 2 a 0 per i lombardi

Adrien Brody, Keira Knightley e Michael Fassbender. Una parata di star di Hollywood non sul red carpet di qualche festa del Cinema, bensì sugli spalti dello stadio Sinigaglia di Como per assistere al match – terminato 2 a 0 – contro la Roma. Anche questa sera, domenica 15 dicembre, sulle tribune del piccolo impianto a due passi dal lago sono state avvistate tante celebrità del mondo cinematografico americano. Ma i tifosi del club lombardo sono abituati alla presenza di vip: lo scorso 21 ottobre, Hugh Grant era stato immortalato mentre esultava per il goal di Nico Paz durante la partita contro il Parma.

Foto copertina: X (EX TWITTER)