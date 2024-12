Arianna Meloni canta (stonando) L’Ape Magà e la dedica alla sorella: «Fa i capricci ma non abbandona mai gli amici» – Il video

La sorella della premier e responsabile politica di FdI è l'ultima vittima del karaoke reporter Dejan Cetnikovic

È Arianna Meloni l’ultima ospite – o vittima, dipende dai punti di vista – di Dejan Cetnikovic, karaoke reporter di Radio Rock 106.6 Fm. La sorella della premier Giorgia Meloni, nonché responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, si è concessa ai microfoni del giornalista per cantare la sigla dello storico cartone animato L’ape Magà. «Hip urrà! Per Magà / Anche quando è sola, troverà / prima o poi chi l’aiuterà / Lotta, rischia, dalla mischia fuori salterà», canta Arianna Meloni senza tirarsi indietro nemmeno di fronte alle note più alte. Il risultato è una performance decisamente stonata ma tutto sommato divertente. La dirigente di Fratelli d’Italia, intercettata durante la festa di partito ad Atreju, è solo l’ultima a concedersi ai microfoni di Cetnikovic, noto proprio per la sua abilità nel fare cantare – spesso con risultati esilaranti – i leader politici italiani. Al termine dell’esibizione, Arianna Meloni dedica la canzone a sua sorella, «perché anche se fa i capricci e i dispetti gli amici veri non li abbandona mai e anche se gira il mondo non abbandona mai l’Italia e gli italiani».