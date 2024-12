Fabrizio Pregliasco ricoverato: «Sono caduto in terra. Non so se farò Natale a casa» – Il video

Il direttore Sanitario dell’IRCCS ha raccontato di aver avuto un malore a causa del quale potrebbe passare le feste in ospedale

Fabrizio Pregliasco è stato ricoverato oggi all’Ospedale San Raffaele di Milano a causa di un malore. A raccontarlo è lo stesso docente all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1: «Mi sono sentito male oggi, ho avuto qualche piccolo guaio e sono ricoverato», ha spiegato Pregliasco, raggiunto dalla trasmissione per un’intervista sulla possibile diffusione del Covid durante le festività e sulle pene previste dal nuovo Codice della Strada.

Pregliasco: «Mi sono sentito male mi hanno ricoverato»

Colto di sorpresa, i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari si sono scusati per il disturbo, ma il medico ha rassicurato: «Non vi preoccupate, ho risposto volentieri alla vostra chiamata. Mi collego lo stesso tanto sono qui…». Sul suo stato di salute, Pregliasco ha aggiunto: «Per ora bene, vediamo come va». Ha poi spiegato di trovarsi in ospedale dalla mattina: «Sono caduto in terra, mi sono sentito male oggi ed eccomi qui». Alla domanda se tornerà a casa per Natale, ha risposto con una nota di rassegnazione: «Purtroppo penso di sapere dove sarò, vediamo».

In copertina: ANSA / DANIEL DAL ZENNARO