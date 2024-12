Dalla giornata per «l’ecospiritualità» alle «donne nel fumetto». Le bizzarre proposte in Parlamento per istituire giornate nazionali

Sono circa 90 le proposte di giornate nazionali depositate dai parlamentari italiani, e alcune hanno temi molto particolari

La giornata nazionale dedicata all’ecospiritualità è solo una delle tante giornate nazionali la cui istituzione ogni anno viene proposta dai parlamentari italiani. A volerla indire è la deputata Carmen di Lauro, del Movimento 5 Stelle, «per sensibilizzare rispetto alla protezione dell’ambiente e alla connessione che lega indissolubilmente e ancestralmente tutti gli esseri viventi e la natura». Tra le fila del suo partito c’è il senatore marco Croatti, che ha proposto una giornata per «per il diritto al divertimento in sicurezza». Sono quattro le proposte della senatrice Elisa Pirro: la giornata «dell’affidamento familiare», «per la donazione del midollo osseo», «della consapevolezza sulla morte perinatale e infantile» e «della defibrillazione precoce».

Da destra, centro e sinistra

Ma le 90 proposte insolite non hanno colore politico. Tra quelle riportate da Il Giornale, spicca l’idea di Daisy Pirovano, senatrice della Lega che depositato a Palazzo Madama la proposta per istituire «giornata nazionale della meraviglia». La deputata di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro chiede una giornata dedicata alla «scrittura a mano». Mentre la collega Beatriz Colombo propone la «giornata nazionale degli antichi mestieri». Tra le fila del Partito Democratico, la deputata Ilenia Malavasi propone la ricorrenza «per la sensibilizzazione sulla crescita dei bambini». Mentre la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella, vuole istituire la «giornata nazionale per la convivenza responsabile dell’uomo con gli animali». La deputata di Azione Federica Onori invece ha chiesto una giornata «per le donne protagoniste nel mondo del fumetto». Ad Onori si unisce il vicecapogruppo del Pd Toni Ricciardi nel proporre la creazione della giornata nazionale «per gli italiani nel mondo».

In copertina: ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il tabellone elettronico indica l’esito del voto al decreto legge economico e fiscale a Montecitorio, Roma, 5 dicembre 2024.