Il rapper Baby Gang si filma di notte in Lamborghini e viene fermato: ha violato gli obblighi sulla sorveglianza speciale – Il video

È stato fermato da una pattuglia alle 4.55, ma per il provvedimento del tribunale non può uscire di casa dopo le 22 perché «socialmente pericoloso»

Prima un video di lui alla guida di una Lamborghini mentre ascolta una sua canzone. Poi un altro mentre è fermo per un controllo dei carabinieri prima dell’incrocio tra via Gioia e via Galvani a Milano. Così il rapper Baby gang, nome d’arte di Zaccaria Mouhib, ha documentato su Instagram la denuncia per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale che si è procurato nella notte tra il 17 e il 18 dicembre. Infatti, come riporta il Giorno, il Tribunale di Milano gli vieta di uscire di casa dalle 22 alle 7 del mattino perché ritenuto «socialmente pericoloso».

Il controllo dei carabinieri

Baby gang è stato fermato alle 4.55 dai carabinieri per un controllo di routine a breve distanza dalla sede della Regione. Solo in un secondo momento, mentre procedevano alla sua identificazione, i militari si sono resi conto della violazione commessa dal cantante. Che così è stato denunciato. Il rapper si trova ai domiciliari da giugno dopo che il Tribunale del Riesame di Milano ha deciso di scarcerarlo in seguito al ricorso del suo legale che aveva contestato la misura presa dalla Corte d’Appello in seguito alla pubblicazione sui social di alcune foto da parte dell’artista. A luglio è poi arrivata la sentenza di secondo grado che ha visto al ribasso le pene per Mohamed Lamine Saida, detto Simba La Rue, e Mouhib in merito alla sparatoria di corso Como del luglio 2022.