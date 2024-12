Ancora nello spazio: continuano a rimanere bloccati gli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore a bordo della Iss

Slitta ancora il rientro. Dovranno attendere l'arrivo della missione Crew-10 a fine marzo

Dovranno aspettare fine marzo i due astronauti della Nasa Suni Williams e Butch Wilmore, bloccati sulla Stazione spaziale internazionale da giugno a causa dei problemi tecnici riscontrati durante il collaudo della navetta Starliner della Boeing. Dovevano rientrare a bordo della Starliner, con la missione Crew-9, ma Nasa e SpaceX hanno rimandato il lancio della missione Crew-10 a cui gli astronauti dovranno passare le consegne. Il rinvio «non prima della fine di marzo 2025» è stato scelto per dare «ai team della Nasa e di SpaceX il tempo di completare lo sviluppo di una nuova navetta Dragon per la missione». Il veicolo spaziale dovrebbe arrivare negli stabilimenti dell’azienda in Florida all’inizio di gennaio.

Perché gli astronauti e il cosmonauta della Crew-9 dovranno attendere

«Dopo un’attenta riflessione, il team ha stabilito che il lancio di Crew-10 a fine marzo, dopo il completamento della nuova navetta Dragon, era l’opzione migliore», specifica una nota dell’agenzia spaziale statunitense. Quindi i quattro astronauti della Crew-9 (Suni Williams, Butch Wilmore, Nick Hague e il cosmonauta della Roscosmos Aleksandr Gorbunov) dovranno aspettare i colleghi della squadra successiva. Williams e Wilmore rientreranno a fine marzo, anche perché avranno trascorso oltre nove mesi in orbita rispetto alla decina di giorni previsti inizialmente.