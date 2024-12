Ilary Blasi torna su Netflix (con Federica Sciarelli) – Il video

Nella nuova serie la showgirl, ex compagna di Totti, racconta la sua nuova vita, senza filtri

Ne avevamo già parlato: Ilary Blasi torna dal 9 gennaio su Netflix con Ilary, una nuova serie in cui la showgirl ed ex moglie di Francesco Totti fa vedere la sua vita, privata e non, senza filtri. Diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, e prodotta da Banijay Italia, ospiterà volti molto noti della tv italiana, amici di Ilary di lunga data come i colleghi Michelle Hunziker e Nicola Savino; ma anche l’iconica Federica Sciarelli, che, spiegano, avrà un ruolo molto importante nella vita della conduttrice.

Nel trailer Ilary racconta di quando una signora, subito dopo la separazione, le ha letto la mano per strada e le ha detto che sarebbe presto arrivato l’incontro con una persona. per questo lei avrebbe detto al suo nuovo compagno Bastian di scappare. Ilary affronterà nuove paure, come lanciarsi da un paracadute fino a sfere più intime, con una giornata in compagnia della nonna novantenne alle prese con il rinnovo della patente; dal firmacopie a Tokyo del suo libro “Che stupida” al corso per criminologia, dove Sciarelli le darà una mano. L’obiettivo è replicare il successo di Unica, ci riuscirà?