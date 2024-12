Come scegliere la scuola superiore: la maxi guida di Open a ogni indirizzo dei licei, tecnici e professionali

Dai percorsi per accedere all'università a quelli per chi punta a entrare direttamente nel mondo del lavoro

Il passaggio alla scuola superiore è una delle tappe più importanti nella vita di ogni studente e studentessa: rappresenta una decisione cruciale, che può influenzare il percorso accademico e professionale del futuro. La scelta non è sempre facile: deve saper coniugare aspirazioni, inclinazioni personali e riflessioni sulle opportunità che ogni indirizzo può offrire. Le scuole superiori si dividono in percorsi quinquennali (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e percorsi triennali o quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), sotto la gestione delle regioni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito mette a disposizione strumenti utili come il motore di ricerca Scuole in Chiaro per trovare le scuole nella propria zona, e una sezione dedicata alle statistiche sull’occupazione e sull’università nella piattaforma Unica. Ecco una guida completa per orientarsi tra licei, istituti tecnici, professionali, e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

I licei: un trampolino verso l’università

I licei sono ideali per chi punta a continuare gli studi dopo il diploma. Offrono una formazione prevalentemente teorica, perfetta per affrontare il mondo accademico o i percorsi di alta formazione. Esistono sei percorsi e otto indirizzi in tutto. Dopo il diploma, il liceo dà accesso a tutte le università, ai percorsi di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, agli istituti universitari a ordinamento speciale, agli ITS Academy – Istituti Tecnologici Superiori e alle scuole superiori per mediatori linguistici (S.S.M.L.). Ecco gli indirizzi esistenti:

Liceo classico

Il liceo classico è il tempio della cultura umanistica, con focus su latino, greco e letteratura, senza trascurare le materie scientifiche. Si studiano principalmente materie come letteratura italiana e straniera, storia, filosofia, storia dell’arte. Greco antico e latino sono materie di indirizzo.

Liceo linguistico

Il liceo linguistico è la scelta perfetta per chi ama le lingue straniere, con tre lingue obbligatorie e possibili esperienze all’estero, sempre nella cornice di tutte le altre materie liceali (italiano, latino, lingua straniera, storia e geografia, matematica, fisica, scienze naturali e storia dell’arte). Oltre all’inglese che si studia tutti gli anni, a partire dal triennio è possibile scegliere altre due lingue straniere tra spagnolo, tedesco e francese. È l’ideale anche per chi vorrebbe prendere parte a scambi linguistici, stage all’estero o soggiorni studio in altri paesi.

Liceo artistico

Il liceo artistico si basa sullo studio delle arti e sulla pratica artistica. Si rivolge a chi vuole acquisire ed esprimere la creatività tra i banchi di scuola e a chi ha passione per i diversi linguaggi artistici: pittura, scultura, design, audiovisivi e multimedia. C’è una forte componente di storia dell’arte, oltre alle classiche materie previste in tutti i licei (italiano, matematica, filosofia etc), accompagnata dall’insegnamento delle tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali.

Liceo musicale e coreutico

Il liceo musicale e coreutico offre un percorso di studi che unisce teoria e pratica, focalizzandosi sull’apprendimento approfondito della musica o della danza, sia classica che contemporanea. Gli studenti hanno la possibilità di specializzarsi in un primo e un secondo strumento musicale o nelle tecniche della danza, senza tralasciare le tradizionali materie liceali come italiano, lingue straniere, storia, geografia, filosofia, matematica, fisica, scienze naturali e storia dell’arte.

Liceo scientifico

Il liceo scientifico è pensato per chi desidera sviluppare competenze solide e avanzate nel campo delle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e dell’informatica, senza trascurare l’approccio multidisciplinare delle altre materie fondamentali. Il percorso prepara gli studenti sia per l’accesso all’università, soprattutto nelle aree scientifico-tecnologiche, sia per affrontare con spirito critico le sfide della società contemporanea.

Sono disponibili altre due varianti del percorso tradizionale, ciascuna con un focus specifico:

Liceo scientifico – opzione scienze applicate:

Questa opzione è ideale per chi desidera un approfondimento mirato agli ambiti scientifici e tecnologici. Rispetto al percorso tradizionale, riduce l’approfondimento umanistico eliminando lo studio del latino e dedicando più tempo a materie come biologia, chimica, fisica, scienze della terra e informatica. Viene privilegiato un approccio pratico, con un maggiore utilizzo dei laboratori, per favorire una comprensione applicata delle discipline scientifiche.

Liceo scientifico – sezione a indirizzo sportivo

Questo indirizzo, invece, è pensato per chi ama lo sport e vuole coniugare la passione per le attività motorie con una solida formazione scientifica. Gli studenti approfondiscono le scienze motorie e le discipline sportive, integrandole con lo studio di materie scientifiche, economiche e giuridiche. Al contempo, il percorso mantiene una preparazione equilibrata nelle discipline umanistiche, offrendo una visione completa e integrata delle conoscenze. È un’opzione perfetta per chi aspira a una carriera nel mondo dello sport o vuole esplorare il legame tra scienza e attività fisica.

Liceo delle scienze umane

Il liceo delle scienze umane si rivolge a chi è interessato a comprendere le dinamiche delle relazioni umane e i meccanismi che guidano lo sviluppo dell’identità personale e sociale. Il percorso mette al centro l’approfondimento della filosofia e delle scienze umane, come psicologia, pedagogia, sociologia e antropologia, offrendo agli studenti strumenti per analizzare i fenomeni legati alla sfera individuale e collettiva.

Liceo delle scienze umane – opzione economico sociale

L’opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane rappresenta una variante più orientata all’attualità e alla comprensione della società contemporanea. L’indirizzo combina lo studio delle discipline umanistiche con quello di materie economiche, giuridiche e statistiche, proponendo un approccio multidisciplinare alla realtà economica e sociale. È l’unico liceo non linguistico che prevede l’apprendimento di due lingue straniere, rendendolo particolarmente adatto a chi vuole avere una preparazione aperta al contesto internazionale. Inoltre, gli studenti approfondiscono materie come antropologia, psicologia e metodologia della ricerca, utili per interpretare i fenomeni economici e culturali, ma con un monte ore ridotto rispetto al percorso tradizionale delle scienze umane.

Liceo del Made in Italy

Il liceo del Made in Italy offre un percorso formativo pensato per valorizzare le eccellenze produttive e culturali italiane. Si tratta di una novità introdotta dal governo Meloni che, tuttavia, si trascina diverse polemiche e pochi iscritti in questi due anni di inizio. L’indirizzo permette agli studenti di approfondire discipline come economia e diritto, con uno sguardo attento anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali. Parallelamente, si studiano i contesti storici, geografici, artistici e culturali che costituiscono le fondamenta del sistema produttivo italiano. Attraverso questo percorso, gli studenti imparano a conoscere l’evoluzione storica e industriale dei settori chiave del Made in Italy, come moda, design, enogastronomia e artigianato, sviluppando competenze utili alla gestione d’impresa e alle strategie di mercato.

Istituti tecnici

Gli istituti tecnici sono perfetti per chi cerca un equilibrio tra una formazione teorica e l’acquisizione di competenze pratiche, pronte per il mondo del lavoro o per proseguire gli studi universitari. Si dividono in due macro-aree: settore economico e settore tecnologico. Come i licei, dopo il diploma, i tecnici danno accesso a tutte le università, ai percorsi di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, agli istituti universitari a ordinamento speciale, agli ITS Academy – Istituti Tecnologici Superiori e alle scuole superiori per mediatori linguistici (S.S.M.L.).

Settore Economico

Amministrazione, finanza e marketing

Questo indirizzo è perfetto per chi desidera comprendere le dinamiche del mondo aziendale, assicurativo e finanziario. Gli studenti imparano a gestire i processi produttivi, promuovere prodotti e servizi, e analizzare le attività delle aziende, acquisendo competenze fondamentali per inserirsi nei settori dell’economia e del business.

Turismo

Per chi ama viaggiare e desidera lavorare valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. Questo indirizzo forma professionisti capaci di ideare servizi turistici innovativi e sostenibili, esaltando le unicità dei luoghi e promuovendo esperienze indimenticabili.

Settore Tecnologico

Meccanica, meccatronica ed energia

Un indirizzo per chi sogna di progettare e costruire sistemi meccanici ed elettromeccanici, con un focus sul rispetto delle normative di settore e l’innovazione tecnologica. È ideale per chi vuole lavorare nel cuore pulsante dell’industria.

Trasporti e logistica

Per chi è affascinato dai sistemi di trasporto via terra, mare o aria. Questo percorso approfondisce le tecniche di gestione e conduzione dei mezzi di trasporto, tenendo conto delle normative nazionali e internazionali.

Elettronica ed elettrotecnica

Si tratta di un indirizzo per entrare nei settori dell’elettronica e dell’automazione industriale, esplorando anche la robotica e le sue applicazioni nei processi produttivi. Ideale per chi ha una mente analitica e orientata alla tecnologia.

Informatica e telecomunicazioni

L’indirizzo giusto per chi vuole immergersi nel mondo dell’informatica e delle comunicazioni. Gli studenti apprendono le basi delle tecnologie digitali e le normative che regolano il settore, preparandosi per un futuro nel campo delle reti e della programmazione.

Grafica e comunicazione

Questo percorso è per i creativi che sognano di lavorare nel mondo della grafica e dei media digitali. Unisce tecnologie innovative e linguaggi multimediali per formare esperti di comunicazione personale e di massa.

Chimica, materiali e biotecnologie

Un indirizzo per chi è interessato alla gestione di processi chimici e biologici in settori come la ricerca, la farmaceutica, l’alimentare e la tutela dell’ambiente. È ideale per chi vuole coniugare scienza e innovazione con la sostenibilità.

Sistema moda

Per chi desidera entrare nel mondo della moda, imparando a ideare, progettare e realizzare capi di abbigliamento, accessori e calzature. Questo indirizzo prepara professionisti capaci di unire creatività e competenze tecniche.

Agraria, agroalimentare e agroindustria

L’indirizzo perfetto per chi vuole gestire i processi di produzione e trasformazione alimentare, con un occhio di riguardo per l’innovazione tecnologica e la tradizione agricola.

Costruzioni, ambiente e territorio

Un percorso per chi sogna di lavorare nel settore dell’edilizia e dell’ambiente, contribuendo alla tutela del territorio e garantendo la sicurezza nei luoghi di lavoro. Unisce competenze tecniche e attenzione alla sostenibilità.

Istituti professionali

Gli istituti professionali offrono percorsi formativi mirati ai settori produttivi più dinamici del Paese, formando figure professionali pronte per un rapido ingresso nel mercato del lavoro. Gli indirizzi disponibili sono undici, ciascuno progettato per rispondere alle esigenze specifiche di settori chiave. Sebbene sia improntato prevalentemente su una formazione per il mondo del lavoro, gli studenti che escono dagli istituti professionali possono accedere a tutte le università, agli Its Academy, agli Afam (Alta Formazione Artisticia, Musicale e coreutica), e agli istituti universitari a ordinamento speciale.

Settore agricolo

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane

Questo indirizzo prepara a valorizzare e commercializzare prodotti agricoli, agroindustriali e forestali, con competenze che spaziano dall’allevamento all’acquacoltura. Include la gestione di progetti di sviluppo agrituristico e turistico locale.

Pesca commerciale e produzioni ittiche

Forma professionisti nella logistica e nei processi legati alla pesca e alle produzioni ittiche. Gli studenti apprendono a pianificare viaggi in mare o acque interne e a condurre operazioni di pesca.

Gestione delle acque e risanamento ambientale

Ideale per chi è interessato alla tutela e gestione delle risorse idriche e ambientali, fornendo competenze per la bonifica, il controllo ambientale e la gestione di reti idriche ed energetiche.

Settore industriale e artigianale

Industria e artigianato per il Made in Italy

Perfetto per chi sogna di progettare, fabbricare e commercializzare prodotti industriali e artigianali, con sbocchi come modellisti, sarti, tecnici del legno e operatori di macchine utensili.

Manutenzione e assistenza tecnica

Forma esperti nella diagnostica, manutenzione e collaudo di macchinari e piccoli impianti. Tra gli sbocchi figurano manutentori meccatronici, installatori e tecnici di impianti industriali.

Settore commerciale e turistico

Servizi commerciali

Indirizzo orientato al miglioramento della produttività aziendale attraverso una formazione che integra competenze amministrative, contabili e di gestione commerciale.

Enogastronomia e ospitalità alberghiera

Prepara professionisti nel settore turistico e culinario, capaci di valorizzare la cucina e l’ospitalità italiane, con opportunità come chef, maître, direttori d’albergo e barman.

Settore tecnologico e creativo

Servizi culturali e dello spettacolo

Un indirizzo dedicato al mondo dei media, delle tecnologie audio-video e delle luci, con sbocchi nei settori di cinema, televisione, fotografia, teatro e new media come operatori tecnici, assistenti di produzione e grafici.

Settore sociale e assistenziale

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico

Per chi è predisposto alla manualità e alla precisione, con una formazione tecnica sulla creazione di dispositivi odontoiatrici e opportunità come odontotecnici e titolari di laboratori specializzati.

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico

Ideale per chi desidera lavorare nel settore ottico, con competenze nella realizzazione di ausili visivi e nella gestione di attività commerciali e laboratori specializzati.

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Forma professionisti nel settore dell’assistenza sanitaria e sociale, con ruoli in ludoteche, centri per anziani e strutture ricreative o di accoglienza.

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): l’alternativa (breve) ai tradizionali cinque anni

Oltre ai percorsi scolastici quinquennali, esistono opzioni più brevi di tre o quattro anni che consentono di ottenere una qualifica professionale. Si tratta dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), pensati per studenti che desiderano una preparazione specifica per l’ingresso diretto nel mondo del lavoro. Questi percorsi sono altamente specializzati e permettono di acquisire competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Tuttavia, non offrono l’accesso diretto all’università. Per chi volesse proseguire gli studi, è possibile richiedere il passaggio al quarto anno negli istituti professionali per ottenere il diploma di scuola superiore, requisito fondamentale per l’ingresso universitario.

I percorsi triennali: dalla ristorazione al mondo dell’informatica

I percorsi triennali sono molto vari e coprono diversi ambiti lavorativi. Nel settore dei servizi, per esempio, formano operatori qualificati alla vendita, alla ristorazione e nella confezione di abbigliamento o tessili per la casa. Per chi è più orientato verso l’industria e la manifattura, esistono percorsi che preparano operatori edili, elettrici, del legno o informatici. Altri percorsi, invece, si focalizzano sulla lavorazione di materiali specifici come le calzature, i pellami o i materiali lapidei.

I percorsi quadriennali: dall’estetista ai metalli preziosi

I percorsi quadriennali, invece, rappresentano un passo avanti in termini di preparazione e specializzazione. Questi percorsi ampliano le competenze acquisite durante i tre anni iniziali, offrendo una formazione più approfondita. Per esempio, nell’ambito della ristorazione è possibile diventare tecnici di cucina, di sala-bar o delle produzioni alimentari. Per chi ha interesse nei servizi, ci sono opportunità per specializzarsi come tecnici commerciali delle vendite, dei servizi di impresa o nell’accoglienza e promozione turistica. Anche il settore industriale e artigianale offre sbocchi importanti, con percorsi che formano tecnici esperti nella lavorazione di materiali pregiati come il ferro, l’oro e i metalli preziosi, ma anche nella pelletteria, nel tessile, o nell’edilizia. Altre possibilità includono specializzazioni come tecnico elettrico, riparatore di veicoli a motore, tecnico dei trattatemi estetici ed esperto in automazione industriale.

Qui il link con l'elenco di tutti i percorsi quadriennali e cosa prevedono