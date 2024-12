Le letterine di Natale nei palloncini non sono green, l’ira degli ambientalisti: «Vanno vietate, sono inquinanti»

A Como l'associazione Plastic Free aveva chiesto agli organizzatori e alla polizia di bloccare l'iniziativa con i bambini, ma è stata fatta lo stesso

La letterina di Babbo Natale è il simbolo delle feste natalizie, ma l’idea di qualche comune di farle volare in cielo legate ai palloncini colorati sta facendo discutere. È il caso di Albese con Cassano, un piccolo comune di provincia di Como, dove l’associazione Pro Loco ha deciso di organizzare con i bambini il lancio dei palloncini per inviare le letterine a Babbo Natale. Un momento apparentemente gioioso e fiabesco, che però ha suscitato le critiche delle associazioni ambientaliste. Plastic Free, associazione ambientalista attiva dal 2019 nella lotta contro l’inquinamento da plastica e che ogni anno stila la lista dei comuni più (o meno) virtuosi a livello ambientale, ha condannato il gesto a cose fatte e prima che succedesse aveva anche chiesto alla Pro Loco e alla polizia locale di bloccare l’iniziativa. «Abbiamo cercato un contatto diretto in tutti i modi con la Pro Loco di Albese con Cassano, anche tramite social media e messaggi diretti. Purtroppo senza alcun riscontro. Il rilascio deliberato in volo dei palloncini non è solo pericoloso per l’ambiente ma non rispetta l’articolo 255 del d. lgs. 152/2006 del Codice dell’Ambiente», spiega Barbara Cavanna di Plastic Free.

L’ira di Plastic Free: «Ecco perché sono inquinanti»

In una nota, l’associazione ambientalista ha illustrato i danni dei palloncini. «Questi piccoli e apparentemente innocenti oggetti sono composti da plastica morbida che, se ingerita da un animale, ha 30 volte più possibilità di ucciderlo rispetto alla plastica dura come quella delle bottiglie», spiegano. «I palloncini, inoltre, possono essere trasportati dal vento per lunghe distanze. Una volta scoppiati finiscono sul suolo o nel mare dove, col tempo, si degradano diventando microplastiche pericolosissime», proseguono. Oltre al danno ambientale diretto, fanno sapere, liberare palloncini comporta un’inutile dispersione di elio che viene utilizzato in ambito medico per il funzionamento degli scanner a risonanza magnetica. Sprecarlo per un’iniziativa come il lancio di palloncini per Natale è, secondo gli ambientalisti, un ulteriore insulto alla sostenibilità. Nel frattempo, Plastic Free ha raccolto l’adesione di 90 Comuni italiani per vietare il rilascio di palloncini. Comuni che hanno emanato un’ordinanza ad hoc. «I palloncini sono anche al terzo posto tra i rifiuti più pericolosi, se ingeriti, per uccelli acquatici, tartarughe e foche», concludono.

