Francesca Verdini, le parole d’affetto per Salvini prima della sentenza: «Sei il più buono e coraggioso, vedi il buono in tutti»

Il messaggio mentre i giudici sono riuniti in camera di consiglio nel processo Open Arms in cui il vicepremier rischia 6 anni di carcere: «Sei leale al punto da essere sempre pronto a rimetterci»

Mentre i giudici sono riuniti in camera di consiglio a Palermo per decidere nel processo Open Arms al vicepremier Matteo Salvini, la sua compagna Francesca Verdini gli dedica un messaggio d’affetto sui social. L’allora ministro dell’Interno è imputato sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver impedito per 19 giorni lo sbarco di 147 persone, tra cui minori. I fatti risalgono al 2019, la procura di Palermo ha chiesto nei suoi confronti una condanna di sei anni di carcere. «Sei la persona più buona e coraggiosa che io abbia mai incontrato. Sei leale al punto da essere sempre pronto a rimetterci, perché non te ne frega niente di rimetterci», scrive Verdini, sua compagna da 5 anni e figlia dell’ex senatore di Forza Italia Denis Verdini, «tu hai capito qualcosa di più profondo della vita, e ti sono così grata per avermene dato accesso. Non c’è rabbia, vendetta o sospetto nel mondo dove mi porti». Scrive ancora Francesca Verdini, in un post in cui condivide anche una foto in cui sono abbracciati e sorridenti: «Sei paziente con la mia malinconia, comprensivo con la mia tristezza e con le mie paure, al punto da trasformarle in speranza. Nonostante il prezzo dei tuoi sacrifici, sei sempre disposto a vedere il buono di tutti. Mi rendi ogni giorno migliore, o comunque, mi fai sperare di poterlo essere». E conclude: «È vero, è tutto difficile, ma comunque possibile grazie a te. Non potrei essere più orgogliosa e grata, Tieni duro, amore mio. Sono al tuo fianco».