Matteo Salvini in tribunale a Palermo per la sentenza su Open Arms: «Rifarei tutto quello che ho fatto»

In attesa della decisione dei giudici. Il caso all'epoca del primo governo Conte

Matteo Salvini è in aula in tribunale a Palermo, dove oggi verrò letta la sentenza sul caso Open Arms. Il ministro delle Infrastrutture è imputato per il reato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio nel caso Open Arms. «Rifarei e rifarò tutto quello che ho fatto. Sono felice delle dimostrazioni di affetto di tantissimi italiani, quindi entro in quest’aula orgoglioso del mio lavoro», ha detto il leader della Lega prima della lettura del sentenza. Che verrà pronunciata nell’aula bunker Pagliarelli. Salvini ha impedito per 19 giorni, nell’agosto 2019, lo sbarco di 147 migranti. L’accusa ha chiesto 6 anni. Con lui in aula c’è la sua avvocata Giulia Bongiorno. Presente tra il pubblico anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.