Manovra, ecco la “legge mancia”: dai soldi all’associazione che promuove il gelato ai fondi per la statua del carabiniere a Reggio Calabria

Il provvedimento, che ciclicamente torna nella legge di Bilancio, finanzia diversi interventi per aiutare piccole organizzazioni o per realizzare opere sul territorio

Dai 100mila euro a un’associazione per la promozione del gelato artigianale a 50mila euro all’Accademia delle belle arti di Reggio Calabria per la realizzazione dell’opera “Monumento al carabiniere”. Sono solo alcune delle richieste confluite all’interno del fondo da 102 milioni di euro che è costituito dalle risorse a disposizione e non utilizzate dai gruppi della maggioranza. Ora entrate in un emendamento alla legge di Bilancio per finanziare alcune misure in favore degli enti locali. Il provvedimento è stato ribattezzato dall’opposizione «legge mancia» o «marchetta».

Le proposte

Il fondo stanzia 102 milioni di euro in tre anni. Le risorse vanno destinate con specifico atto di indirizzo, come sono appunto gli odg. I fondi saranno poi assegnati con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri. La lega, tra le altre misure, chiede per esempio: un contributo di 100.000 euro per l’anno 2025 a favore del Teatro Marrucino di Chieti per il finanziamento della stagione di prosa; 30.000 euro per l’anno 2026 a favore dell’Istituto Nazionale Tostiano di Ortona (Chieti) per il recupero e la conservazione del patrimonio storico e artistico; 50.000 euro, per il 2025, al Comune di Asti per iniziative correlate alla celebrazione del 750° anniversario del Palio Astese. Forza Italia, invece: 400.000 euro per tre anni a favore dell’Associazione Locanda del samaritano O.D.V. di Catania; un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2027 in favore della Parrocchia Santa Maria Assunta di Brignano, a Gera d’Adda (Bergamo), per la ristrutturazione del teatro parrocchiale; un contributo 300.000 euro in tre anni in favore della Fondazione Goldoni di Livorno per la realizzazione del Mascagni Festival. Fratelli d’Italia tra le sue proposte chiede: 3 milioni di euro in tre anni da destinare all’incremento dell’autorizzazione di spesa per lo svolgimento delle attività istituzionali del Club Alpino Italiano (Cai); un contributo di 250.000 euro per l’anno 2027 in favore del comune di Mentana (Roma) per la riqualificazione di Via G. Amendola; un contributo di 150.000 euro per l’anno 2027, in favore del comune di Gorga (Roma) per il restauro della fontana storica La Pastorella.