Russia, incontro tra Putin e il premier slovacco Fico al Cremlino: il fronte dell’Unione europea si scompone sul gas

Durante il bilaterale si affronta il tema dell'approvvigionamento della materia prima, dopo che Kiev ha annunciato lo stop al transito del gas russo sul proprio territorio

Nessuna smentita: il premier della Slovacchia, Paese membro dell’Unione europea, si trova alla corte di Vladimir Putin. Nel pomeriggio del 22 dicembre, a Mosca, Robert Fico è stato ricevuto dal presidente russo. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov anticipa anche i temi del bilaterale, programmato «qualche giorno fa». Sul tavolo, «possiamo immaginare ci siano tutti i temi dell’agenda internazionale e, ovviamente, il transito del gas russo. Ma per sapere cosa si sono detti esattamente, ovviamente, dobbiamo aspettare la fine dell’incontro». Bratislava, dopo l’annuncio dell’Ucraina di bloccare – dal primo gennaio – il transito del gas russo sul proprio territorio, ha espresso preoccupazione. Il bilaterale potrebbe essere utile al Paese per assicurarsi nuove vie di approvvigionamento. Putin e Fico – le cui posizioni filorusse sono note da tempo – non avevano un incontro faccia a faccia dal 2016. Non è chiaro se la mossa dello slovacco sia stata preannunciata alle istituzioni dell’Unione europea.