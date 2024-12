Meteo e maltempo a Natale: Italia divisa tra sole e nevicate a bassa quota. Attesa per l’Adriatic Snow Effect

Instabilità su tutta la Penisola con una breve pausa per Santo Stefano, ma le perturbazioni riprenderanno negli ultimi giorni dell'anno

Un’Italia divisa tra sole, forti raffiche di vento, nevicate e pioggia. A Natale la Penisola affronterà un meteo instabile con il Centro-Sud tempestato dai nubifragi e dalle imbiancate fino a bassa quota e il Nord invece con condizioni in miglioramento. Una breve pausa si registrerà a Santo Stefano, ma le perturbazioni accompagneranno le feste degli italiani fino alla fine dell’anno. Nelle Marche si sono registrati 75 interventi dei vigili del fuoco per segnalazioni legate al maltempo.

Piogge, neve e vento

Sarà il Triveneto ad assaporare una tregua nelle prossime ore. Mentre il miglioramento si registrerà poco più avanti per le altre regioni del Nord dove le piogge andranno via via ad assorbirsi nel resto della giornata. Il fronte temporalesco non lascerà invece il Centro-Sud dove sono in corso violenti nubifragi e forti raffiche di vento dall’Adriatico fino alle Isole. Piogge e nevicate sono state registrate a bassa quota tra la Romagna, le Marche, il Molise e la Puglia. Perturbazioni più scarse invece tra Campania, Sardegna, Calabria e la Sicilia orientale. Il quadro meteorologico peggiorerà nel corso delle prossime ore proprio in queste regioni. I fiocchi di neve potranno raggiungere anche i 500 e i 700 metri. Nei prossimi giorni il protagonista sarà il Maestrale che colpirà che colpirà le Isole.

L’Adriatic Snow Effect, che cos’è

Il fondatore di ilMeteo.it Antonio Sanò ha anticipato che nei prossimi giorni «potremmo assistere ad un curioso effetto atmosferico, chiamato Adriatic Snow Effect (Ase), letteralmente effetto neve del Mare Adriatico». Il fenomeno si origina dall’aria gelida proveniente da Nord Est, che a causa dei venti freddi alza in maniera violenta l’aria più tiepida sull’acqua. Si creano così nubi cumuliformi, come quelli osservabili nei temporali estivi.

In copertina: Foto ANSA