Roma, albero crolla nel parco e uccide una donna: salvi i tre figli

Anche un'altra signora è rimasta ferita. Dalla scorsa notte sulla Capitale soffia un vento forte che ha fatto crollare diverse piante

Una donna di 45 anni è rimasta uccisa sotto a un albero nel parco di via Cesare Massini, in zona Colli Aniene a Roma. La pianta, un pioppo alto 20 metri, è caduta travolgendo lei e un’altra donna, che è rimasta ferita gravemente. La vittima si chiamava Francesca Ianni ed è era con i tre figli nell’area verde attrezzata con i giochi per bambini adiacente Palmiro Toglatti, tra scivoli e altalene. I figli sono rimasti illesi, così come gli altri bambini che erano presenti in quel momento nell’area attrezzata, accompagnati dai genitori. L’altra donna, sempre di 45 anni, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. Al momento è in coma ed è ricoverata in gravi condizioni. Le due donne, al momento dell’incidente, si trovavano su una panchina che è stata travolta dall’albero. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti di polizia.

Roma, alberi caduti per le forti raffiche di vento

Dalla notte di domenica 22 dicembre sulla Capitale soffia un vento forte che ha creato molti disagi. Diverse le segnalazioni e gli interventi dei vigili del fuoco per arbusti crollati in queste ore, non solo a Roma ma anche a Fiumicino e Anzio. Intorno alle 4 di notte è caduto un albero in zona via della Pisana, che è stata liberata tre ore più tardi, stesso incidente anche in viale Egeo e su via Flaminia.

Foto di repertorio: ANSA/Emanuele Valeri