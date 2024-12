Pronti al Giubileo? Al 31 per cento (forse). I cantieri chiusi e quelli aperti a Roma, a pochi giorni dall’inaugurazione

L'analisi del Fatto Quotidiano, secondo cui l'unica grande opera che sarà chiusa prima dell'apertura della Porta Santa sarà il sottovia di Piazza Pia

Ci siamo, tra poco, in coincidenza con il Natale si apre l’anno giubilare a Roma. Ma dei cantieri aperti (oltre 200) quali sono realmente chiusi? Oggi il Fatto Quotidiano fa le pulci agli oltre 4 miliardi, tra Pnrr e fondi statali, investiti per l’occasione. Per capire cosa, nonostante le rassicurazioni del sindaco Roberto Gualtieri, è davvero pronto per migliaia di turisti in arrivo nella Capitale. E secondo il quotidiano diretto da Marco Travaglio sono chiusi solo il 31 per cento dei cantieri aperti.

L’unico grande intervento chiuso prima dell’apertura Porta Santa è il sottovia di Piazza Pia

Per il sindaco sono 64 su 204 gli interventi “essenziali e indifferibili” pronti entro il 2024. Ma se i dati fossero confermati – diversi interventi sono sul filo – sarebbero molti di più dei 4 che erano conclusi a settembre (dati indipendenti dell’Osservatorio Pnrr e Giubileo), seppur il 31% del totale. Numeri che rischiano, però, di confondere: per arrivare a 64 bisogna contare le pensiline di Roma Termini, l’“aggiornamento dei sistemi di risposta rapida per l’analisi di agenti chimici in situazioni emergenziali”, oltre a collaudi di singoli lotti all’interno di lavori più ampi. L’unico grande intervento giubilare che sarà completato prima dell’apertura della Porta Santa sarà quello del sottovia di Piazza Pia, che apre domani, spiega il Fatto Quotidiano. E i parcheggi interrati (a partire da quelli di Piazza Risorgimento e del Lungotevere Castello)? Depennati o rinviati, così come la stazione del Pigneto o il Mercato Metronio. Le piazze riapriranno a scaglioni, il Ponte dell’Industria e il centro monumentale dei Fori Imperiali andranno al 2025 o 2026. I 335 interventi del Pnrr del progetto Caput Mundi, riporta la testata, sul patrimonio culturale di Roma e Lazio, finanziati anche per il Giubileo ormai hanno una “narrazione” a sé: secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Pnrr e Giubileo, 218 erano ancora in fase di progettazione o gara lo scorso settembre.

