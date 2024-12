Come cambiano le detrazioni nel 2025: dal taglio sui familiari a carico al tetto delle spese

Con la nuova legge di bilancio arriva anche una stretta sugli sconti fiscali per le ristrutturazioni edilizie

La manovra del 2025 porterà alcuni cambiamenti nella galassia delle detrazioni: dal tetto alle spese detraibili al taglio per i familiari a carico. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quali spese rientrano nel tetto e qual è il limite?

Il tetto massimo per le detrazioni raggiunge i 14mila euro. Oltre non si potrà andare. Il limite fissato vale per chi dichiara redditi lordi di oltre 75 mila euro annui. La soglia scende a 8mila per coloro che guadagnano oltre 100mila euro. Per queste fasce poi il tetto scende ancora, rispettivamente, a 7mila e a 4mila euro se non si hanno figli a carico. Al contrario, se si ha un figlio a carico il limite sale a 9.800 euro e 5.600 euro. Con due figli si raggiungono invece i 11.900 e 6.800 euro. Nel tetto rientreranno tutte le spese tranne quelle sanitarie, che si scontano al 19%, e quelle per gli investimenti nelle start-up e le pmi innovative.

I familiari a carico, il taglio per i figli oltre i 30 anni

Niente più detrazioni per i figli a carico oltre i 30 anni. Dal 2025 le detrazioni restano per i figli dai 21 fino ai 30 anni. Eliminate quelle per gli altri familiari a carico conviventi. Sono esclusi gli ascendenti. Il taglio delle detrazioni familiari sarà totale per gli stranieri che non sono cittadini europei.

Le detrazioni per gli elettrodomestici e le spese scolastiche

Con la nuova legge di bilancio è arrivata anche una novità: la detrazione di 100 euro per l’acquisto di elettrodomestici. Un aumento è invece previsto nelle detrazioni per la scuola dei figli, primaria e secondaria. Sale da 800 a mille euro. Per i redditi alti è una spesa che rientra nel tetto. Rimane il bonus mobili. Che, nel caso di ristrutturazioni, concede una detrazione del 50% su un massimale di spesa di 5 mila euro. Esce dalla manovra il bonus per le caldaie a gas.