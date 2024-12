Emis Killa fa soci i vecchi amici di scorribande per gestire i suoi concerti. Apre una holding per puntare ad altre società e la chiama come la dea della vendetta

Fondata la LDG Entertainement con il manager storico di Eros Ramazzotti e l’amico di infanzia Helmy Mohamed, con cui il rapper ha compiuto alcuni furti prima di cambiare vita

Emis Killa ha deciso nel 2024 di lanciare due nuove società che si aggiungono alla sua storica Lullaby slrs. Ad entrambe ha dato i natali nello studio di un notaio di Monza il 6 giugno scorso. In un caso, fondando la LDG Entertainement che dovrà organizzare i suoi tour musicali, ha voluto con sé due amici di sempre, Helmy Mohamed e Gaetano Puglisi (ognuno dei tre ha la stessa quota, un terzo della società). L’altra società – la Nemesi srl- ha come unico azionista Emiliano Rudolf Giambelli, che è il vero nome di Emis Killa.

Gli amici che organizzeranno con lui gli spettacoli e i tour musicali già nel 2025

L’oggetto sociale della LDG Entertainement srl prevede «la produzione, l’allestimento e la realizzazione di spettacoli di ogni tipo, ed in particolare di spettacoli teatrali e musicali, con artisti sia italiani che stranieri, da realizzare tanto in Italia che all’estero; la produzione discografica, libraria e pubblicitaria nonché l’edizione musicale su ogni supporto e con ogni mezzo, con il relativo commercio», la possibilità di promuovere «attività ricreative e turistiche connesse all’oggetto sociale, e in particolare di viaggi, individuali e collettivi, in occasione di eventi e spettacoli musicali e teatrali sia in Italia che all’estero». Gaetano Puglisi oltre ad essere amico di Emis Killa è anche il manager storico di Eros Ramazzotti, ed ha quindi una grande conoscenza dei tour musicali. Helmy invece è l’amico di infanzia e il compagno di vere scorribande, conosciuto a 11 anni «quando io e i miei amici andavamo nei campi a fumare di nascosto. Insieme ne abbiamo passate di tutti i colori: le trasferte in bici per andare alle giostre, le estati passate in parcheggio anche ad agosto, le fughe dalla polizia in motorino, le risate dopo aver fumato, i giorni al centro di aggregazione giovanile, i pomeriggi a casa di sua nonna a guardare i mondiali di calcio, i furti, le prime ragazze, le risse nelle discoteche, e tutto ció che puó succedere in un paese fuori Milano quando sei giovane e un pó sbandato».

I due nuovi soci di Emis Killa. A sinistra, l’amico di infanzia Helmy Mohamed, a destra Gaetano Puglisi

Il mistero della seconda società, che nel suol nome fa intuire la vendetta

Si sa poco dell’altra società appena fondata da Emis Killa, la Nemesi srl. L’oggetto sociale è quello tipico delle holding di partecipazioni, e il suo scopo infatti è acquistare società per poi gestirle. Ma al momento non ha ancora acquistato nessuna partecipazione. A scatenare la fantasia è però il nome, lo stesso della dea greca figlia di Zeus che comminava a modo suo giustizia per i casi irrisolti ed è diventata così sinonimo di «vendetta». Verso chi abbia in animo Emis Killa di esercitare la sua vendetta però non è noto. A differenza di molti suoi colleghi rapper che non se le mandano a dire lui ha litigato pubblicamente solo una volta con Fedez, anche per difendere l’amico Shiva. Ma i due hanno fatto subito dopo pace, a differenza di quel che è accaduto fra lo stesso Fedez e Tony Effe. D’altra parte, Killa ha sempre spiegato di preferire umanamente i nemici agli stessi amici: «L’effetto collaterale di dire sempre quello che penso è che ho molti nemici. Però a me questo non dispiace perché i nemici spesso sono più sinceri delle persone che ti vogliono bene». Bisognerà attendere le prime mosse di Nemesis per sapere quindi chi sarà oggetto della sua vendetta.

Emis killa e Fedez all’epoca del loro brano comune “Sexy shop”

La società di pubbliche relazioni con cui guadagna la metà di quello che incassa

Fa pubbliche relazioni secondo quanto scritto nell’oggetto sociale la storica società di Emis Killa, la Lullaby slrls interamente posseduta dal rapper. Ha incassato nell’ultimo bilancio 114.409 euro, non molti più dei circa 108 mila euro dell’anno prima e quindi ha poco a che vedere con l’attività tipica del cantante. Ma si dà una certa importanza, perché nel bilancio spiega di essere riuscita a superare indenne le conseguenze economiche della guerra fra Ucraina e Russia, di quella in Medio Oriente fra Israele ed Hamas e perfino «le tensioni nel Canale di Suez, elementi che impattano sui mercati petroliferi, sulle materie prime, sul prezzo dell’energia e sull’inflazione». Difficile però come potessero impattare su una piccola società di pr. Nonostante quel giro di affari certamente ridotto, con la sua Lullaby Emis Killa mette in tasca il guadagno di quasi un euro ogni due incassati, e questo sì è da primato. La società, infatti, ha chiuso l’anno con un utile che è quasi la metà del fatturato, 54.926 euro, ben superiore ai 32.755 euro dell’anno precedente