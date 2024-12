Oggi inizia il Giubileo «della speranza». Stasera l’apertura della Porta Santa a San Pietro. Tutte le altre “aperture”

Attesi 30mila fedeli in piazza. Prossima tappa il 26, all'apertura della Porta Santa nel carcere di Rebibbia

Ci siamo. Oggi 24 dicembre inizia il Giubileo del 2025 che Papa Francesco definisce “Spes non confundit“, ovvero “la speranza non delude“. A partire dalle ore 19, prima della messa di Natale, il Pontefice aprirà la Porta Santa a San Pietro. Stasera, riporta il Messaggero, si prevedono almeno 30 mila fedeli sulla piazza vaticana per assistere alla cerimonia sui maxi schermi, altri cinquemila dentro la basilica. Il Papa pronuncerà la formula: «Haec porta Domini» («È questa la porta del Signore»), a cui i fedeli risponderanno: «Iusti intrabunt in eam» («Per essa entrano i giusti»). Un Giubileo che sarà dedicato anche alle donne, con un pellegrinaggio studiato per fare conoscere chi sono le patrone d’Europa e le Dottoresse della Chiesa tra cui Santa Brigida di Svezia e Santa Edith Stein, morta ad Auschwitz nel 1942.

Giubileo 2025, le aperture delle altre porte sante

La prossima apertura della Porta Santa sarà quella nel carcere di Rebibbia il 26 dicembre, il 29 dicembre 2024 si aprirà quella a San Giovanni in Laterano. Il primo gennaio si aprirà quella a Santa Maria Maggiore, mentre il 29 dicembre 2024, in tutte le cattedrali e concattedrali, i Vescovi diocesani celebreranno

la solenne apertura dell’Anno giubilare. la chiusura dell’anno e della Porta Santa a San Pietro è prevista per il 6 gennaio 2026.