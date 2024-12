La lettera a Babbo Natale di Ilaria Salis: «Mai più gente senza casa». E si fa fotografare davanti al logo di Immobiliare.it

L'eurodeputata di Avs si batte da tempo per il diritto alla casa e nel 2008 aveva occupato un alloggio popolare a Milano

«Letterina a Babbo Natale: mai più gente senza casa, mai più case senza gente». Questo è il regalo chiesto per le feste da Ilaria Salis. La frase fa da didascalia a una foto pubblicata su Instagram in cui l’eurodeputata di Alleanza verdi sinistra si fa ritrarre davanti a un cartellone pubblicitario di Immobiliare.it, noto portale per la compravendita di case. «Cerchi un immobile? Elementare! IlariaSalis.it», recita il motivetto che l’eurodeputata mette in sottofondo. Una parodia andata in onda nel corso dell’estate alla trasmissione radiofonica La Zanzara. Ilaria Salis da anni difende le occupazioni come «unica vera politica per il diritto all’abitare in Italia». Lei stessa ha occupato per diverso tempo una casa popolare nella zona dei Navigli a Milano.