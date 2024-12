Milano, muore sul lavoro nel giorno della Vigilia: operaio schiacciato tra il camion dei rifiuti e un’auto parcheggiata

L'operaio aveva 52 anni. L'incidente è avvenuto in un impianto dell'Amsa, società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo lombardo

Aveva 52 anni l’operaio che la sera del 24 dicembre, a Milano, è deceduto sul luogo di lavoro. È l’ennesima morte bianca che si è verificata, in Italia, durante quest’anno. L’uomo si trovava in via Zama, in un impianto dell’Amsa, la società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani nel capoluogo lombardo. Secondo le prime ricostruzioni, pare che il lavoratore sia rimasto schiacciato tra il suo camion dei rifiuti e un’auto parcheggiata. Le indagini sono in corso. Nel 2024, le morti sul lavoro nel nostro Paese hanno superato quota 900.

Foto di copertina: Immagine di archivio Ansa | Camion dei rifiuti Amsa coinvolto in un incidente, il 18 settembre 2023, a Milano