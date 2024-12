Capodanno di Roma, c’è la scaletta ufficiale. Mezzanotte al Circo Massimo con Gabry Ponte, Pfm, Orchestraccia e la Taranta

Il Comune di Roma annuncia che potrebbe esserci ancora qualche sorpresa nella line up che dalla trap dell'escluso Tony Effe passa al prog rock, al folk e alla musica elettronica

Gabry Ponte, La Pfm, l’Orechstraccia, l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, Mariachiara Belardo e Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi. Sono questi i nomi individuati e confermati dal Comune di Roma per il concerto di Capodanno al Circo Massimo. L’annuncio arriva dopo giorni in cui l’evento è stato in bilico a causa dell’esclusione di Tony Effe e la successiva defezione di Mahmood e Mara Sattei in solidarietà al collega i cui testi sono stati considerati lesivi della dignità delle donne e per questo inadatti a un evento ufficiale del Campidoglio, come spiegato nei giorni scorsi dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Il controconcerto di Tony Effe

«Una grande festa a ingresso gratuito promossa da Roma Capitale e organizzata in collaborazione con Rds», promette il Comune anticipando che potrebbe esserci ancora qualche sorpresa tra i nomi. Dunque via la trap, e largo al folk, al prog rock all’italodance e alla musica elettronica per aspettare la mezzanotte. Pare non ci saranno gli Earth Wind & Fire, che inizialmente sembrava potessero portare un po’ di disco sul palco. L’evento inizierà alle 21.30, un paio d’ore dopo il controconcerto organizzato da Tony Effe al Palaeur dove i fan saranno liberi di intonare i brani contestati. Ti sbavo il trucco, che senza stai pure meglio / Ti piace solamente quando divento violento, è una tra le rime considerate più inappropriate.

Immagine in copertina: ANSA / ANGELO CARCONI