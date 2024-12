La teoria del complotto dell’Agenda 21/2030 dell’ONU e il “Nuovo Ordine Mondiale”

Un documento con i fantomatici obiettivi supporta la narrazione, ma non risulta redatto dalle Nazioni Unite

Circola un fantomatico documento targato ONU riguardo un “Nuovo Ordine Mondiale” dettato dall’Agenda 21/2030 con specifici obiettivi. Tra questi leggiamo «la fine dell’unità familiare» e «i bambini cresciuti dal governo», ma di fatto nessuno di questi è presente nelle reali Agende delle Nazioni Unite. Si tratta di una versione che sostiene le solite teorie del complotto del cosiddetto “New World Order”.

Il documento non è stato redatto dall’ONU.

I punti non fanno parte dell’Agenda 2021 e dell’Agenda 2030.

Entrambe le Agende, quelle vere, non sono giuridicamente vincolanti.

Analisi

L’immagine riporta 23 fantomatici obiettivi molto fantasiosi, come «la fine dell’unità familiare» e «i bambini cresciuti dal governo».

Non è un documento ONU

Innanzitutto, è bene chiarire che l’immagine o documento diffuso online non è stato redatto dall’ONU. Il vero impegno per l’Agenda 21 non riporta gli obiettivi indicati nei post social. Infine, nella teoria del complotto viene inserita anche l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma neanche questa riporta i punti indicati nell’immagine fuorviante. Bisogna considerare che entrambe le Agende non sono giuridicamente vincolanti, pertanto non possono imporre nemmeno i fantomatici obiettivi della narrazione diffusa online dai complottisti.

Conclusioni

L’immagine o documento che circola online non appartiene e non è stato redatto dall’ONU. Vengono mischiate due Agende, la 2021 e la 2030, che però non riportano i punti indicati nella narrazione complottista.

