Calabria, grave incidente nella notte di Santo Stefano: muore un 15enne, feriti altri sei ragazzi

Lo scontro tra l'Audi A4 e la Lancia Y si è verificato in una galleria, nella zona di Piterà di Catanzaro

Lungo la strada statale 109 che conduce nell’altopiano della Sila, si è verificato un grave incidente, nella notte del 26 dicembre. Un’Audi A4 e una Lancia Y, mentre attraversavano una galleria, si sono scontrate. Nella collisione ha perso la vita un ragazzo di 15 anni, mentre sono rimasti feriti altri sei giovani, alcuni dei quali sono definiti «gravi» dall’Ansa. La località calabrese dove è avvenuto l’impatto è Piterà di Catanzaro. I primi soccorsi sono stati effettuati dai vigili del fuoco, che sono riusciti a estrarre i feriti dalle lamiere delle vetture. Adesso si trovano tutti in ospedale. Non è ancora nota, invece, la dinamica dell’accaduto: i carabinieri del comando provinciale di Catanzaro stanno indagando. Tra le ipotesi, c’è quella che l’incidente sia stato causato dall’alta velocità, con probabile invasione della corsia opposta al proprio senso di marcia. Su quel tratto stradale, il limite di velocità è fissato a 50 chilometri orari. Il ragazzo deceduto viaggiava a bordo della Lancia Y. Gli altri giovani coinvolti saranno sottoposti tutti ad alcol test. A causa dell’incidente, il traffico lungo la statale 109 é rimasto bloccato per alcune ore.