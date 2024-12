Norvegia, autobus finisce fuori strada: a bordo almeno 60 persone

L'incidente, in pessime condizioni meteo, lungo è avvenuto la E10, nella municipalità di Hadsel. Sul posto stanno confluendo diverse squadre di soccorso

Nel nord della Norvegia un autobus di linea, con circa 60-70 persone a bordo, è precipitato in uno specchio d’acqua, Åsvatnet, vicino a Raftsundet. A bordo ci sono molti passeggeri ma non è chiaro se ci siano feriti. Sono stati segnalati dei decessi, afferma in un comunicato stampa il capo di stato maggiore del distretto di polizia del Nordland, Bent Are Eilertsen. L’allarme è scattato alle 14.02 e sul posto si stanno dirigendo numerose squadre di soccorso. «Le condizioni meteorologiche sul posto sono pessime. Sono stati inviati sul posto elicotteri di soccorso oltre ad altri servizi di emergenza», ha dichiarato Jan Eskil Severinsen, del Centro norvegese di coordinamento dei soccorsi, intervistato dall’emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk.

(in aggiornamento)