Gaza, morto anche il fratello gemello di Juma: è il sesto neonato deceduto per ipotermia in meno di una settimana

Lo scrive l'agenzia palestinese "Wafa" citando fonti mediche. La tragedia nel campo profughi di Deir Al-Balah, nel centro della Striscia

Il gemellino di Juma Al-Batran, il neonato morto di ipotermia ieri sulla Striscia di Gaza, non ce l’ha fatta. Ali Al-Batran, questo il suo nome, di appena un mese, è deceduto oggi – lunedì 30 dicembre – sempre a causa del freddo in una tenda nel campo profughi di Deir Al-Balah, nel centro dell’enclave palestinese. Lo rende noto l’agenzia palestinese Wafa, citando fonti mediche. «A Gaza non c’è elettricità. L’acqua è fredda e non c’è gas, riscaldamento o cibo», aveva detto ad Al Jazeera il padre dei bimbi, Yahya al-Batran, dopo la morte del figlio. Si tratta del sesto bambino deceduto in circostanze simili in meno di una settimana. Pochi giorni fa, cinque di età compresa tra i 4 e i 21 giorni sono morti a causa delle basse temperature sulla Striscia e del forte freddo.

Le notizie degli ultimi giorni sulla morte di alcuni neonati per ipotermia hanno riacceso i riflettori sulla drammatica situazione a Gaza, dove in poco più di un anno l’offensiva dell’esercito israeliano dopo l’attacco di Hamas ha causato oltre 45mila morti e centinaia di migliaia di sfollati. Oltre alle basse temperature, sulla Striscia manca il cibo. L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi (Unrwa) ha lanciato un allarme sull’«incombente carestia» a Gaza. In una serie di post sul suo account X, l’agenzia afferma che le sue squadre stanno lavorando per consegnare gli aiuti a chi ne ha bisogno, ma ha sottolineato che «non sono affatto sufficienti» e che i residenti stanno affrontando «una grave insicurezza alimentare».

Foto copertina: ANSA / MOHAMMED SABER | Campo profughi di Deir Al-Balah sulla Striscia di Gaza