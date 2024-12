Palermo, ha nascosto per oltre un anno il cadavere del padre morto in casa per intascare la pensione: ricercato il figlio 60enne

La procura di Termini Imerese cerca il figlio 60enne, di Ventimiglia di Sicilia, per ora irreperibile

Ha nascosto per oltre un anno il corpo del padre morto, in casa, per poter intascarne la pensione. E del figlio, per ora, non c’è l’ombra. L’uomo di 60 anni risulta irreperibile. Lo cercano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Termini Imerese, stanno cercando di ricostruire le circostanze della morte di Giuseppe Zagone, 92enne, a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo. Secondo quanto apprende La Presse l’anziano viveva in paese mentre il figlio si faceva vedere di rado.

Chi ha scoperto il cadavere di Giuseppe Zagone

Secondo quanto ricostruito oggi da Pino Grasso sul Giornale di Sicilia il corpo dell’anziano è stato scoperto grazie alla visita di alcuni parenti per il giorno di Natale. Zagone era mummificato, avvolto in un piumone e messo in una di quelle casse usate per la cremazione. E l’Inps ne ha continuato ad erogarne la pensione, dato che nessuno ne ha mai denunciato il decesso: 30 mila euro per la precisione, che dovranno esser restituiti. Nessuno si era chiesto che fine avesse fatto il vecchietto data la sua avanzata età. Nessuno fino a qualche giorno fa. Anche perché l’affitto in cui risiedeva, tra l’altro, era pagato regolarmente. L’unico che può chiarire è il figlio 60enne, che ha fatto perdere le sue tracce.