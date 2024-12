Angelina Jolie e Brad Pitt raggiungono l’accordo per il divorzio dopo otto anni. Resta fuori la cantina francese Château Miraval

La richiesta di divorzio è arrivata nel 2016, dopo una furiosa lite tra i due su un volo tra la Francia e gli Stati Uniti

Dopo 8 anni di battaglie legali che, data l’entità della popolarità dei protagonisti non potevano che diventare pubbliche fino ai minimi dettagli, Angelina Jolie e Brad Pitt hanno raggiunto un accordo per il divorzio. Parliamo di una delle coppie d’oro di Hollywood, la storia è durata circa un decennio, nel 2014 il matrimonio, ancor prima diventano genitori di sei figli, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne, disegnando così i contorni di una favola milionaria americana in un ambiente in cui il gossip rende più che un’immagine di famiglia. Il tutto durato fino al 2016, dopo una lite su un volo privato dalla Francia agli Stati Uniti in cui Brad Pitt avrebbe aggredito Angelina Jolie e aggredito verbalmente i loro figli. Una lite emersa solo nel 2022, quando una fonte fornisce alla Cnn i documenti sulla vicenda timbrati dall’FBI. Pitt non fu accusato di alcun reato relativo all’esercizio di violenza, ma qualche giorno dopo l’attrice chiese il divorzio denunciando «differenze inconciliabili» e chiedendo l’affidamento esclusivo dei figli. A quel punto scattano le trattative, che si prolungano per un lungo lasso di tempo a causa, scrive sempre la CNN, di un controverso processo per l’affidamento (gli avvocati di Brad Pitt collaboravano a stretto contatto con il giudice in pensione John W. Ouderkirk, che i due attori avevano assunto per trattare il divorzio in forma privata). Diversi problemi poi sono sopraggiunti (e ancora ufficialmente non risolti) riguardo la vendita da parte di Angelina Jolie della sua quota della Château Miraval, la cantina vinicola francese dove hanno celebrato il loro matrimonio e di cui un tempo erano comproprietari. Ci sarà tempo per i dettagli, quel che è certo è che una delle più brillanti favole della storia di Hollywood oggi taglia definitivamente il nastro d’arrivo.