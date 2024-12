Addio all’attrice Olivia Hussey, la Giulietta di Franco Zeffirelli

Hussey è morta a 73 anni: a 15 interpretò la protagonista nell'adattamento da Oscar del 1968, che le valse anche un Golden Globe

È morta a 73 anni Olivia Hussey Eisley, l’attrice resa celebra giovanissima per aver interpretato il ruolo della protagonista in Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli. Era il 1968, Hussey aveva tra i 15 e i 16 anni e l’adattamento cinematografico del dramma di Shakespeare le valse un Golden Globe. Mentre il film vinse due Oscar, alla fotografia e ai costumi, oltre a essere un successo di pubblico. «Olivia era una persona straordinaria i cui calore, saggezza e pura gentilezza hanno toccato la vita di tutti coloro che la conoscevano», hanno scritto in una nota i suoi familiari comunicando la sua scomparsa, «se n’è andata serenamente a casa circondata dai suoi cari il 27 dicembre. Olivia ha vissuto una vita piena di passione, amore e dedizione alle arti, alla spiritualità. Lascia una famiglia amorevole – i suoi figli, Alex, Max e India, il marito David Glen Eisley e il nipote Greyson – e un’eredità d’amore che rimarrà per sempre nei nostri cuori. Mentre piangiamo questa immensa perdita, celebriamo anche l’impatto duraturo di Olivia sulle nostre vite. Vi ringraziamo per i vostri pensieri e le vostre preghiere in questo momento difficile e vi chiediamo di mantenere la privacy mentre piangiamo la perdita di un’anima davvero speciale». Nata a Buenos Aires nel 1951, ha continuato a lavorare per cinema e tv fino a una decina di anni fa, prendendo tra le altre cose anche parte al film slasher Un Natale rosso sangue del 1974 e all’adattamento del 1978 di Assassinio sul Nilo di Agatha Christie. Lo scorso anno aveva intentato causa contro lo studio cinematografico di Romeo e Giulietta, con una accusa di abusi su minori per aver fatto registrare una scena di nudo in cui compariva con l’altro protagonista, l’allora 17enne Leonard Whiting. Il giudice aveva respinto la causa.

