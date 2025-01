Dybala apre un’immobiliare, un’agenzia per l’immagine e investe nella fisioterapia. Non è il solo nella Roma: anche Pellegrini, Mancini e Zalewski diventano imprenditori

Mezza squadra ha messo testa in affari privati e forse per questo funziona meno in campo. Fondata una holding per acquistare società, primo investimento in un'app di viaggi

Fra i giocatori di calcio della As Roma quest’anno sembra essere improvvisamente scoppiata la passione per il business, tanto è che non pochi di loro si sono trasformati improvvisamente in imprenditori. E se in campo hanno reso un po’ meno del solito forse è proprio perché hanno la testa impegnata nei loro affari personali. La star della squadra Paulo Dybala ha deciso di mettersi in proprio fondando una società per vendere la sua immagine, fondando una immobiliare e acquistando una quota in una start up. Altri suoi compagni di squadra come Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Nicola Zalewski sono diventati azionisti di una newco fondata per fare acquisizioni che alla fine dell’estate ha fatto il suo primo investimento in una società che ha lanciato un portale di viaggi. Gli affari sono all’inizio e al momento non rendono un granché: ecco cosa è accaduto.

Paulo Dybala, gli immobili e la nuova agenzia per lo sfruttamento dei diritti di immagine

Dybala ha fondato a metà luglio del 2023 una società immobiliare, di cui è proprietario al 50% mentre il restante 50 per cento è intestato a Leila Antun, figlia del procuratore del giocatore della Roma, Jorge Antun. La società ha sede nella centralissima piazza del Popolo a Roma e ha già fatto un investimento nel mattone di 206.344 euro. Essendo stata operativa solo per poche settimane nel 2023 ha incassato 4.873 euro chiudendo il bilancio con una mini-perdita di 850 euro. Alla fine di quello stesso anno a Milano (dove ha acquistato anche un appartamento che vale circa 1,2 milioni di euro) Dybala ha fondato come unico socio anche La Favorita srl, società che ha per oggetto «l’acquisizione, lo sfruttamento e la gestione, sia a fini pubblicitari che commerciali, in Italia come all’estero, dei diritti patrimoniali legati all’immagine, al nome, alla voce e dei diritti di proprietà intellettuale di sportivi e personaggi dello spettacolo mediante l’utilizzo e l’impiego di qualunque mezzo e strumento (ivi inclusa l’intelligenza artificiale) ed attraverso qualsiasi modalità, nonché l’attività di assistenza nella stipula dei relativi contratti; la prestazione di servizi, management, consulenza, e tutte le attività connesse».

La stella della Roma ha investito 200mila euro in una start up della fisioterapia

Nella primavera scorsa Dybala ha poi aggiunto al suo portafoglio da neoimprenditore anche l’8 per cento della Feel Good Plus srl, partecipando a un aumento di capitale a lui riservato, che gli è costato fra azioni e sovrapprezzo 200mila euro tondi. La società, quindi, è stata valutata 2,5 milioni di euro. La Feel Good plus srl è stata fondata dall’ex fisioterapista del Manchester City, Federico Genovesi e dall’ex calciatore di Roma, Lazio, Inter e Manchester City e attuale ct della nazionale serva under 21, Alexander Kolarov. Nel capitale anche il fisico Alessandro Ricci. La Feel Good Plus ha lanciato una piattaforma Powerset Pro già adottata da alcuni club di Serie A e da altri della Premier League per monitorare lo stato di salute muscoloscheletrica dei giocatori di calcio. Nello statuto società si spiega: «Il software permetterà di valutare l’andamento del piano riabilitativo o di trattamento attraverso differenti tipi di grafici (…) L’innovazione del servizio permetterà di incrociare una serie di strumenti di analisi ed ottimizzazione, ad esempio delle disfunzioni somatiche, delle inibizioni muscolari, dei risultati dei test performati, delle performance degli esercizi correttivi, e consentirà all’utilizzatore di ottimizzare la strategia di intervento, il piano di trattamento e la gestione del paziente sia a breve che a lungo termine».

L’app di viaggi dei giocatori della Roma

La newco dei giocatori della Roma e del designer di gioielli e il portale di viaggi

È stata invece fondata il 22 maggio scorso la Newco Investment srl di Roma, su iniziativa di Armando Pasini, designer di gioielli ed orologi che ha un negozio nella centralissima via Condotti nella capitale. Una settimana dopo è stato lanciato un aumento di capitale di 491.150 euro sottoscritto con quote diverse da molti giocatori ed ex giocatori di calcio. Fra loro tre attuali compagni di squadra di Dybala: Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Nicola Zalewski. Ma sono entrati nella società anche l’ex giocatore della Roma Leonardo Spinazzola, oggi in forza al Napoli e un altro ex giallorosso come Marco D’Alessandro che oggi gioca nel Catanzaro. C’è pure Gianni Munari, che da calciatore è stato nel Parma, nel Verona, nel Cagliari, nella Fiorentina e nella Sampdoria e che oggi fa l’osservatore di mercato per il Parma. La newco è una holding per acquisire partecipazioni e nel settembre scorso ha fatto il suo primo investimento, rilevando il 18,13% di Travel Buddy srl (dove Pasini aveva già il 33,94% delle azioni). La Travel Buddy ha investito per ora poco meno di 200 mila euro nel lancio di una app di viaggi, che si chiama “Onderò”. Come scrive la società nella nota integrativa che accompagna il suo primo bilancio (zero ricavi, perdita di 17.919 euro), «Travels Buddy offre ai viaggiatori una suite completa di strumenti per l’esplorazione di nuove destinazioni, l’organizzazione pratica dei viaggi, le prenotazioni e la condivisione di esperienze con la community. Gli utenti possono mappare i loro itinerari, individuare persone che hanno già visitato i luoghi di interesse, raccogliere consigli e suggellare i propri ricordi».