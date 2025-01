Lucrezia, Ines, Eva e Nicole: quattro femminucce a mezzanotte. Ecco chi sono i primi nati in Italia del 2025

Da Roma a Lanciano, i fiocchi rosa allo scoccare dell'anno nuovo. Il primo maschietto? Piemontese

Pochi minuti, in alcuni casi perfino secondi, e nel 2025 avevano già visto la luce nuovi bimbi in Italia. Anzi, bimbe. Già, perché le prime nate dell’anno nuovo – secondo i primi dati che arrivano dalle diverse Regioni – sembrano essere tutte femmine. A Roma, secondo quanto riporta la Regione Lazio, ben tre avrebbero visto la luce addirittura «a mezzanotte e un secondo». Si tratta delle piccole Lucrezia, Ines ed Eva. Lucrezia è nata al San Camillo con un cesareo d’urgenza, poiché prematura (34 settimane). È in osservazione in terapia intensiva neonatale, ma in buona salute, e presto potrà tornare a casa insieme alla mamma Silvia Guastella. Ines è venuta al mondo invece al Policlinico Umberto I con parto naturaleda mamma Sabrina Mohamed. Parto spontaneo anche per Eva Bonafede, nata dalla mamma Maria Salzano al Sant’Eugenio. A contendere loro il “primato” è però una piccola abruzzese di nome Nicole, nata «dieci secondi dopo la mezzanotte» all’ospedale Renzetti di Lanciano per la felicità dei genitori Lucia e Michael.

I primi maschietti del 2025

Il primo maschietto nato in Italia nel 2025 potrebbe essere allora il piccolo Francesco, nato cinque minuti dopo la mezzanotte all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria, per la gioia di mamma Veronica. Battuto sul tempo di un minuto, se gli orologi erano perfettamente allineati, il piccolo Jason, venuto alla luce all’ospedale Sant’Anna di Torino. Mentre a Chieti è nato alle 00.12 del 1° gennaio il piccolo Jodhveer. Nessun nuovo nato nei minuti del brindisi invece in Veneto, dove la prima nata risulta essere Fanshu Zhou, venuta alla luce agli Ospedali Riuniti Padova Sud di Schiavonia alle 00.46. Gregorio, primo maschietto nato nella Regione, è arrivato circa un’ora dopo all’Ospedale di Mestre.