Palermo, partorisce in strada e chiede aiuto: donna soccorsa dalla polizia

Nella notte del 18 dicembre una donna di origine sudamericana ha partorito in strada a Palermo e, vagando per la città con il neonato ancora attaccato al cordone ombelicale, ha iniziato a chiedere aiuto. Un residente della zona si è accorto della sua presenza e ha chiamato il 112: immediati i soccorsi della polizia.

La vicenda

Secondo quanto riporta l’Adnkronos, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di P.S . “Oreto-Stazione” sono intervenuti nei pressi dell’incrocio tra via Michele Cipolla e via Gaspare Mignosi, dopo che era arrivata la segnalazione di una donna, con in braccio un neonato, che urlava. La donna aveva partorito per strada e subito dopo si era allontanata con il bambino ancora sporco di sangue e piangente in direzione di via Mignosi. Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato una vistosa chiazza di sangue. Le forze dell’ordine hanno quindi chiesto l’immediato intervento del personale sanitario mentre proseguivano le ricerche della neomamma. Gli agenti sono riusciti ad individuare entrambi nei pressi di un cantiere. La donna, dopo alcuni accertamenti è risultata essere senza fissa dimora. È stata trasportata in una struttura ospedaliera.