Incidente a Palermo tra una Seat e un’autocisterna: due morti, tre feriti

Ruben Salvatore Ciaccio (25 anni) e Samuele Cusimano (21 anni) sono deceduti. Un terzo giovane è gravissimo

Si chiamavano Ruben Salvatore Ciaccio (25 anni) e Samuele Cusimano (21 anni) i due ragazzi morti nell’impatto tra una Seat leon e un’autocisterna a Palermo. Tutti e due abitavano a Villagrati. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 121 all’altezza di Bolognetta. Nell’auto c’erano altre tre persone: un 27enne è stato portato all’ospedale civico in gravissime condizioni. Altri due sono stati condotti al Buccheri La Ferla, uno in codice rosso e l’altro in codice arancione. Illeso il guidatore della cisterna. Indagano i carabinieri della compagnia di Misilmeri. La strada è ancora chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi del caso. L’incidente si è verificato questa mattina all’alba. Sono intervenuti i vigili del fuoco la polizia stradale e i sanitari del 118. La strada in questo momento è chiusa al traffico.