Cecilia Sala: il 15 gennaio si decide sui domiciliari per l’iraniano Abedini. L’ambasciatrice Amedei ricevuta dal ministro degli esteri iraniano

La diplomatica ha rinnovato la richiesta di rilascio immediato per la giornalista. E per l'ingegnere detenuto ora la palla passa alla Corte d'appello di Milano

La corte d’appello di Milano ha fissato per il prossimo 15 gennaio l’udienza per discutere la richiesta dei domiciliari avanzata dalla difesa di Mohammad Abedini Najafabadi, l’ingegnere iraniano bloccato in Italia il 16 dicembre scorso per una richiesta di estradizione degli Usa, perché sospettato di associazione per delinquere, violazione delle leggi sull’esportazione e sostegno a organizzazioni terroristiche (le Guardie della Rivoluzione islamica). A riferirlo è Ansa. L’istanza ha il parere negativo della Procura generale di Milano, informazione questa già trapelata nella giornata di ieri. Un arresto che è legato a doppio filo con quello di Cecilia Sala, la giornalista italiana detenuta dal 19 dicembre nel carcere di Evin, in Iran, senza reali accuse, diventando di fatto un ostaggio di Teheran. La data è in linea con le intenzioni della premier Giorgia Meloni che vuole chiudere il caso, riportando la giornalista in Italia o almeno in condizioni detentive migliori (come un eventuale domicilio all’ambasciata) entro l’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, il 20 gennaio prossimo.

L’ambasciatrice Amedei ricevuta dal ministro degli esteri iraniano

L’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, è stata ricevuta questa mattina al ministero degli Esteri iraniano per il caso di Cecilia Sala, la giornalista detenuta dal 19 dicembre scorso. A quanto si apprende, Amadei – che ha incontrato il direttore per l’Europa del ministero – ha rinnovato la richiesta di rilascio immediato per Sala e la possibilità di farle arrivare in carcere generi di prima necessità.