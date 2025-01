Balletto hot sul profilo social del circolo Pd di Pistoia centro. La replica: «Siamo stati hackerati»

Sulla pagina Facebook contenuti che non hanno a che fare con l'attività dei democratici. «I referenti non hanno più accesso. Abbiamo già segnalato a Meta-Facebook tale pagina, e stiamo continuando a farlo, affinché possa essere cancellata»

Una ragazza in bikini bianco ballicchia una canzone per un video che sembra fatto apposta per TikTok. Ma non è il profilo di una influencer qualsiasi bensì quello della sezione di Pistoia Centro del Partito Democratico. Un balletto che sta diventando a suo modo virale. E non per lo stesso motivo per cui diventò famoso lo slogan “Lo smacchiamo”, lanciato sulla terrazza di Largo del Nazareno.

«Interessante questo programma della sezione», commenta un utente su X. Non è l’unico a segnare il problema tanto che la sezione pistoiese stessa ha dovuto chiarire su Instagram che non è colpa loro. Non hanno purtroppo più il controllo della pagina. E in effetti vedendo sul profilo Facebook da qualche giorno ci sono contenuti tutt’altro che politici. «In molti ci state segnalando che la pagina Facebook di uno dei nostri Circoli sta pubblicando contenuti impropri. Purtroppo si tratta di una Pagina che era già stata hackerata da tempo e a cui i referenti del Circolo PD non hanno più accesso. Abbiamo già segnalato a Meta-Facebook tale pagina, e stiamo continuando a farlo, affinché possa essere cancellata. Grazie a tutti e tutte per le segnalazioni… in effetti, per iniziare bene l’anno, un po’ di prese in giro ci mancavano!», hanno scritto sul loro account Instagram i democratici pistoiesi, quello sì sotto il loro controllo.