Quegli sms delle spogliarelliste al generale: «Solo 200 mila euro?»

Mario Buscemi, consigliere militare di Palazzo Chigi negli anni Novanta, è morto a 88 anni. Con il decesso al famiglia ha scoperto che il suo patrimonio è stato dilapidato. Oltre 300 mila euro verso otto donne ora denunciate per circonvenzione d'incapace

Sono otto le spogliarelliste indagate per circonvenzione d’incapace al generale Mario Buscemi, consigliere militare di Palazzo Chigi negli anni Novanta, morto a 88 anni lo scorso fine luglio. Oggi Giulio De Santis torna sull’inchiesta sul Corriere della Sera, fornendo ulteriori dettagli sui messaggi e pressioni che il militare riceveva al telefonino. Messaggi continui a cui in un WhatsApp Buscemi rispondeva anche: «Amore, cinque mila euro sono i soldi della mia pensione, lo capisci?». Dopo la sua morte i parenti hanno scoperto che il suo patrimonio era praticamente sparito e così hanno deciso di presentare una denuncia assistiti dalle avvocatesse Elena Bussotto e Paola Picciotto. Scoprendo un vaso di Pandora tanto che, secondo le ipotesi in procura, quelle relazioni nate negli strip club sarebbero costate al generale 300 mila euro. Tanto ammonterebbe il dilapidamento del patrimonio, tra viaggi, borse di lusso e perfino un appartamento. Tra le richieste ne spicca una in particolare, sui 5mila euro, che secondo l’indagine condotta dal pm Lorenzo Del Giudice mostra la fragilità dell’uomo davanti alle donne. «Vado nel fine settimana in Romania, e li do alla nonna», spiega una delle spogliarelliste insistendo. E il generale alla fine cede: «Dovrò prenderli dal conto di mia moglie». E anche le richieste non sembrano mai esaudienti, nonostante siano esose. «Solo 200 mila?», reclama una delle otto che poi avrebbe comprato anche una casa proprio grazie al sostegno economico di Buscemi.