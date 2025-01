Inah Canabarro Lucas, suora brasiliana di 116 anni, è diventata la persona più anziana al mondo

L'organizzazione Longeviquest le ha assegnato il titolo in seguito alla morte della sua predecessora Tomiko Itooka

Dopo la scomparsa a 116 anni della giapponese Tomiko Itooka, si aggiorna la classifica mondiale delle persone più anziane ancora in vita. A detenere il primato è ora Inah Canabarro Lucas, una suora brasiliana di 116 anni e 211 giorni. Dopo la morte di Tomiko Itooka – avvenuta lo scorso 29 dicembre in una residenza per anziani ad Ashiya, nel Sud del Giappone – la suora sudamericana è diventata la persona più anziana del pianeta.

Chi è Inah Canabarro Lucas

Il titolo le è stato assegnato da Longeviquest, l’organizzazione che tiene traccia di coloro che sono riusciti a raggiungere i 110 anni di età. Lo scorso marzo, la religiosa teresiana – conosciuta da tutti semplicemente come «Suor Inah» – era stata nominata la suora più anziana al mondo dal Gerontology Research Group, ma anche la persona più anziana del Brasile e di tutta l’America Latina. Inah Canabarro Lucas è nata l’8 giugno 1908 a São Francisco de Assis e vive in un convento delle Suore Teresiane a Porto Alegre. Di recente, la donna è stata ricoverata in ospedale. «Aveva dolori, per cui le hanno fatto dei test e hanno scoperto che non ha alcuna malattia. Tutto è una conseguenza della sua longevità», ha spiegato il nipote a un giornale brasiliano.