È morta in Giappone la donna più vecchia al mondo. Pallavolo e banane, così Tomiko Itooka ha vissuto 116 anni

La ricetta per la longevità della donna spentasi ad Ashiya, nel Sud del Giappone. Che però ha un po' troppi anziani...

È morta all’età di 116 anni in Giappone Tomiko Itooka. Era considerata la persona più anziana del mondo dopo la scomparsa, lo scorso agosto, della 117enne spagnola Maria Branyas Morera. Itooka viveva in una residenza per anziani ad Ashiya, nel Sud del Giappone, dove si è spenta lo scorso 29 dicembre. Nata il 23 maggio 1908 a Osaka, aveva quattro figli e cinque nipoti. «La signora Itooka ci ha dato coraggio e speranza nel corso della sua lunga vita», ha commentato il sindaco di Ashiya Ryosuke Takashima. Giocatrice di pallavolo in gioventù, ha vissuto guerre, pandemie e rivoluzioni tecnologiche. Da vecchia amava le banane e il Calpis, una bevanda a base di fermenti lattici molto apprezzata in Giappone, si legge nel comunicato stampa del municipio. A settembre, in Giappone si contavano più di 95.000 centenari, l’88% dei quali donne. Il Paese è d’altronde il più vecchio al mondo se si considera l’età media della popolazione: quasi un terzo dei 124 milioni degli abitanti del Paese ha oltre 65 anni.

In copertina: La festa per i 116 anni di Tomiko Itooka – Ashiya, Giappone, 23 maggio 2024 (Ansa/Epa)