Gualdo Tadino: Eliza Feru se ne voleva andare, per questo Daniele Bordicchia l’ha uccisa

Il femminicidio-suicidio di Gaifana: movente ancora sconosciuto, ma lei aveva lasciato già la casa coniugale

Daniele Bordicchia non voleva che Eliza Stefania Feru lo lasciasse dopo sette mesi di matrimonio. Per questo l’ha uccisa. E poi si è sparato alla tempio «Sono molto sensibile. Ho un cuore grandissimo. Non mi piace essere preso in giro. Dico sempre come la penso e affronto il problema da solo». O ancora: «10% testardo, 20% perfido, 70% vendicativo, 100% pazzo», scriveva su Facebook. 38 anni, di Gaifana, era guardia giurata dalla Vigilanza Umbra Mondialpol Spa. In via degli Ulivi nella frazione di Gaifana, dove viveva con lei in una villetta, ha preso la sua Glock 17 calibro 9 d’ordinanza regolarmente detenuta per ragioni di lavoro e ha sparato. Poi si è tolto la vita. A scoprire i corpi la madre di lui, Cinzia.

Il movente

Eliza Stefania Feru era un’operatrice socio-sanitaria dell’Istituto Serafico di Assisi. Lavorava nel reparto dei bambini con gravi disabilità. «Il probabile movente del delitto va ricercato nei dissidi interni alla coppia, anche se l’epilogo è stato assolutamente inaspettato», dicono gli investigatori. Da agosto Eliza aveva un contratto a tempo indeterminato. I due si erano sposati nel maggio scorso. A ottobre il viaggio di nozze in Egitto. Gli amici parlano di dissidi coniugali, cominciati al rientro dal viaggio di nozze. Bordicchia non aveva precedenti. Secondo La Stampa il matrimonio era incrinato da una crisi che aveva dato i primi segni già la scorsa estate. Eliza si era già allontanata una casa.

Sui social

E se ne voleva andare di nuovo. Lei era nata in Romania ma aveva anche la cittadinanza italiana. Da poco più di due anni lavorava nell’assistenza alle bambine e bambini disabili. «Daniele era un ragazzo dolce ma troppo fragile», dice un’amica della coppia. «Eliza era una brava ragazza, l’ho conosciuta quando si erano fidanzati. Non posso credere che non ci siano più. Daniele ha sbagliato, che Dio possa perdonarlo». Sui social aveva pubblicato le foto del matrimonio e scriveva “Sei bellissima” sotto ogni immagine della moglie. Ma anche cose inquietanti: «Se mi rispetti io ti rispetto altrimenti ti cancello dalla faccia della terra».